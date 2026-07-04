Rashifal LIVE, 4 July 2026: ज्योतिष गणना के अनुसार आज चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे. इसके प्रभाव से आज का वातावरण प्रगतिशील, विचारशील और संपर्क केंद्रित बना रहेगा. नौकरी कर रहे लोगों को आज टीमवर्क और नेटवर्किंग से लाभ देखने को मिल सकता है. वहीं, व्यापारियों के लिए नए ग्राहक, नए संपर्क और विस्तार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का यह उपयुक्त समय होगा. इसी कड़ी में आइए जानते हैं सभी राशियों के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन.
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Rashifal 4 July 2026 LIVE: वृश्चिक राशि का राशिफल
घर के वातावरण को बेहतर करने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने पर ध्यान बढ़ सकता है. कुछ पुराने विषय फिर से सामने आ सकते हैं, जिनका समाधान अब अधिक समझदारी से किया जा सकता है. नौकरीपेशा जातकों के लिए यह दिन कार्य में स्थिरता बनाए रखने का रहेगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होगी. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन आपकी मेहनत का प्रभाव धीरे-धीरे दिखाई देगा. व्यापारियों के लिए यह समय आंतरिक व्यवस्था सुधारने का है. स्टाफ प्रबंधन, लेखा-जोखा और संसाधनों के सही उपयोग से लाभ बढ़ सकता है. आर्थिक दृष्टि से यह दिन संतुलित रहेगा.
Rashifal 4 July 2026 LIVE: तुला राशि का राशिफल
शिक्षा, कला, लेखन, अभिनय, डिजाइन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दिन विशेष रूप से प्रेरणादायक रह सकता है. बच्चों से जुड़ी कोई खुशी भी मन को प्रसन्न कर सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देगा. किसी प्रोजेक्ट या प्रस्तुति में आपकी सोच की सराहना हो सकती है. कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता दूसरों को प्रभावित करेगी. जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, कंटेंट निर्माण या शिक्षण कार्य से जुड़े हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए यह दिन नए विचारों को लागू करने और ग्राहकों तक अलग तरीके से पहुंचने का रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है. आय के साथ-साथ नए अवसर भी सामने आ सकते हैं.
Rashifal 4 July 2026 LIVE: कन्या राशि का राशिफल
आपकी सूक्ष्म दृष्टि और विश्लेषण क्षमता कई जटिल कार्यों को सरल बना सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन कार्यस्थल पर प्रदर्शन सुधारने का अवसर लेकर आएगा. किसी लंबित कार्य को पूरा करने से प्रशंसा प्राप्त हो सकती है. व्यापारियों के लिए यह समय अपने संचालन तंत्र को मजबूत करने का रहेगा. ग्राहकों की जरूरतों को समझकर सेवा में सुधार करने से लाभ बढ़ सकता है. कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल व्यवसाय को नई गति दे सकता है. आर्थिक मामलों में व्यावहारिक सोच लाभदायक सिद्ध होगी. नौकरी करने वालों को खर्चों की समीक्षा करने और बचत बढ़ाने का अवसर मिलेगा.
Rashifal 4 July 2026 LIVE: सिंह राशि का राशिफल
कई ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जिनमें अकेले प्रयास करने की बजाय सहयोग से अधिक सफलता मिलेगी. दूसरों के विचारों को महत्व देने से आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं. सामाजिक स्तर पर आपकी छवि मजबूत होने के संकेत हैं. नौकरीपेशा जातकों के लिए यह दिन कार्यस्थल पर संवाद और समन्वय का रहेगा. अगर आप किसी नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उससे जुड़ी सकारात्मक हलचल दिखाई दे सकती है. व्यापारियों के लिए यह समय नए समझौते और व्यावसायिक सहयोग के अवसर लेकर आ सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रह सकता है. नौकरी करने वालों को अतिरिक्त लाभ या किसी विशेष प्रोत्साहन की उम्मीद बन सकती है. व्यापार में नियमित आय बनी रहेगी और किसी पुराने सौदे से भी लाभ प्राप्त हो सकता है.
Rashifal 4 July 2026 LIVE: कर्क राशि का राशिफल
किसी जटिल मामले का समाधान आपकी सूझबूझ से निकल सकता है. करियर के क्षेत्र में धैर्य और रणनीति से कार्य करना लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को ऐसे कार्य सौंपे जा सकते हैं जिनमें जिम्मेदारी और गोपनीयता दोनों की आवश्यकता होगी. बैंकिंग, बीमा, अनुसंधान, वित्त या विश्लेषण से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को विशेष सफलता मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में सावधानी और दूरदर्शिता दोनों आवश्यक रहेंगे. नौकरी करने वालों को भविष्य की सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध निवेश करने का विचार आ सकता है. व्यापारियों को लाभ के साथ नकदी प्रवाह पर भी ध्यान बनाए रखना चाहिए. अनावश्यक खर्चों को सीमित रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
Rashifal 4 July 2026 LIVE: मिथुन राशि का राशिफल
अगर पिछले कुछ समय से किसी योजना को लेकर असमंजस बना हुआ था तो अब परिस्थितियां अधिक स्पष्ट होती दिखाई देंगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अपने अनुभव और कौशल का सही उपयोग करने का रहेगा. जो लोग शिक्षा, मीडिया, प्रकाशन, प्रशिक्षण, यात्रा या संचार से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है. व्यापारियों को नए शहर, नए ग्राहक वर्ग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विस्तार के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में स्थिति उत्साहजनक दिखाई दे सकती है. आय बढ़ाने के नए विचार मन में आ सकते हैं. नौकरी करने वाले लोग अतिरिक्त कौशल सीखकर भविष्य में बेहतर आय की दिशा बना सकते हैं.
Rashifal 4 July 2026 LIVE: वृषभ राशि का राशिफल
आपकी मेहनत और धैर्य का प्रभाव धीरे-धीरे दिखाई देने लगेगा. जिन लोगों ने पिछले कुछ समय में लगातार प्रयास किए हैं, उन्हें अब उसके परिणामों की झलक मिल सकती है. नौकरीपेशा जातकों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से जुड़ा रह सकता है. व्यापारियों के लिए यह समय प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. किसी पुराने ग्राहक के साथ संबंध मजबूत होंगे और उसके माध्यम से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से यह दिन व्यावहारिक सोच अपनाने का रहेगा. आय के स्रोत स्थिर बने रहेंगे और कुछ लोगों को अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है.
Rashifal 4 July 2026 LIVE: मेष राशि का राशिफल
आपकी सोच में नवीनता दिखाई देगी और आप पारंपरिक तरीकों के बजाय कुछ अलग करने की कोशिश कर सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त सलाह आने वाले समय में आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को टीम के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए यह समय नए संपर्कों के माध्यम से विस्तार की संभावनाएं लेकर आएगा. नए ग्राहकों तक पहुंच बनाने की कोशिश सफल हो सकती है. आर्थिक पक्ष पहले की तुलना में अधिक संतुलित दिखाई देगा. आय में स्थिरता बनी रहेगी.
Rashifal 27 May 2026 LIVE: आज का अशुभ मुहूर्त
राहुकाल सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा. गुलिक काल सुबह 5:49 बजे से 7:30 बजे तक रहेगा. वहीं यमगंड दोपहर 2:10 बजे से 3:55 बजे तक रहेगा. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इन समयों में नए कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए.
Rashifal 27 May 2026 LIVE: आज का शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त : सुबह में 03 बजकर 55 मिनट से सुबह 04 बजकर 41 मिनट तक रहेगा.
- अभिजीत मुहूर्त : दोपहर 11 बजकर 58 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक रहेगा.
- अमृत काल : कोई नहीं.
Rashifal 27 May 2026 LIVE: आज की तिथि, योग और नक्षत्र
4 जुलाई 2026 (शनिवार) को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12:40 बजे तक रहेगी. इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. इस दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत का समापन भी दोपहर 12:40 बजे होगा. सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में स्थित रहेंगे, जिसके स्वामी राहु हैं. वहीं चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करेंगे. इस दिन हर्षण योग प्रभावी नहीं रहेगा. प्रीति योग शाम 5:02 बजे तक रहेगा.