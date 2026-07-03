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दिल्ली में आज भी झमाझम बारिश, यूपी से राजस्थान तक मॉनसून लाया गुड न्यूज, मुंबई में आफत

Weather Today: मॉनसून पूरे देश में एक्टिव हो चुका है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट है. आज से 4 दिनों तक दिल्ली में मॉनसूनी बरसात हो सकती है.

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दिल्ली में आज भी झमाझम बारिश, यूपी से राजस्थान तक मॉनसून लाया गुड न्यूज, मुंबई में आफत
Rain Alert in DElhi NCR Weather Today
PTI
  • दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में आज भी बारिश के आसार बने हुए हैं, मॉनसून सक्रिय हो चुका है.
  • मॉनसून अब पूरे देश को अपने आगोश में ले चुका है. हिमाचल, उत्तराखंड में भी बारिश हो रही है.
  • मॉनसून से मुंबई में भारी बारिश हो रही है. अंधेरी, विले पार्ले, बांद्रा समेत कई इलाकों में जलभराव आफत बना है.
नई दिल्ली:

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत पूरे देश में अब मॉनसून पहुंच चुका है. दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह तेज आंधी और बारिश के बाद आज भी बारिश के आसार है. दिल्ली में अगले चार दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार बने हुए हैं. नोएडा, गाजियाबाद समेत वेस्ट यूपी में भी ऐसे ही बारिश की दस्तक है. पहाड़ी इलाकों में भी मॉनसून अब बारिश ला रहा है. हिमाचल में मनाली, शिमला में भी पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं. 

राजस्थान में आंधी, बारिश

मौसम विभाग ने राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है. पूर्वी राजस्थान में 3-4 जुलाई को कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अलर्ट है. जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी आंधी के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. मॉनसून की सक्रियता के साथ यहां तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अलर्ट है.

मॉनसून पूरे देश में हावी

मॉनसून की बात करें तो अब अगले 2-3 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, हरियाणा और पंजाब, और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं. यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अगले 2-3 दिन ऐसे ही बारिश के आसार बने हुए हैं. 

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट है. उत्तराखंड में 3 से 5 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है. चमोली, पिथौरागढ़ से लेकर हल्द्वानी, देहरादून तक मॉनसून की बारिश राहत लाने वाली है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख रीजन में भी कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश में भी मॉनसून सक्रिय हो चुका है. 

मुंबई में भारी बारिश

मुंबई में मॉनसून घनघोर बारिश ला रहा है. अंधेरी इलाके में रातभर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते अंधेरी के पूर्व और पश्चिम हिस्से को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग अंधेरी सब-वे को बंद कर दिया गया है.साकीनाका की हालिया घटना के बाद मुंबई महानगरपालिका सतर्क हो गई है और एहतियात के तौर पर मौके पर बीएमसी कर्मचारियों की तैनाती की गई है.लगातार हो रही तेज बारिश के कारण अंधेरी के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. वहीं, मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है.
 

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