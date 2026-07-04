Capricorn Horoscope 4 July 2026: वरिष्ठों के विश्वास से नौकरी में मिलेगी बड़ी प्रगति और माता के स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान

Capricorn horoscope 4 July 2026 makar rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर मकर राशि वालों के लिए धन, आत्ममूल्य और संसाधनों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाला रहेगा. यह समय आपकी राशि से द्वितीय भाव को सक्रिय करता है, जिससे आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता बढ़ जाती. आपकी व्यावहारिक सोच और अनुशासन इस दिन कई स्थितियों को नियंत्रित करने में मदद करेगा.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन जिम्मेदारी और प्रदर्शन से जुड़ा रहेगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने पर सराहना मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर खोल सकता है. जो लोग वित्त, प्रशासन, इंजीनियरिंग, प्रबंधन या तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए यह समय प्रगति का संकेत देता है. व्यापारियों के लिए यह दिन स्थिरता और गुणवत्ता पर ध्यान देने का रहेगा. पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने और भरोसा मजबूत होने की संभावना है. नए विस्तार से पहले मौजूदा ढांचे को सुधारना अधिक लाभकारी रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन सहयोग भी मिलेगा. घर के किसी सदस्य की सलाह उपयोगी सिद्ध हो सकती है. मित्रों का सहयोग मानसिक राहत देगा. रिश्तेदारों के साथ बातचीत से किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकल सकता है. जीवनसाथी के साथ घरेलू मामलों पर चर्चा होने के योग हैं, जिससे समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. आय स्थिर रह सकती है, लेकिन खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. किसी बड़े निवेश से पहले सावधानी रखना उचित रहेगा. बचत की आदत मजबूत करने से भविष्य सुरक्षित रहेगा. व्यावसायिक लाभ धीरे-धीरे बढ़ सकता है. आज माता के स्वास्थ का खयाल रखें. अपने मन को स्थिर बनाएं रखें.

उपायः किसी जरूरतमंद बीमार व्यक्ति की मदद करें. किसी बुजुर्ग का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें.

शुभ रंगः गहरा नीला.