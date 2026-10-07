Royal Enfield का झटका! महंगी कर दी चहेती बाइक, Classic 350 खरीदने से पहले देखें नई रेट लिस्ट

Royal Enfield ने फेस्टिव सीजन के बीच अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली और चहेती मोटरसाइकिल Classic 350 की कीमतों में चुपके से बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी ने इस बाइक के सभी 9 कलर ऑप्शन्स की एक्स-शोरूम कीमतों को बढ़ा दिया है. कीमतों में की गई ये बढ़ोतरी अधिकतम 2 हजार रुपये तक की गई है. ये इसके सबसे शुरुआती बेस मॉडल Redditch Red से लेकर सबसे महंगे प्रीमियम Emerald और Signature White फिनिश तक को प्रभावित करती है. मैकेनिकली बाइक में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये बाइक पहले की तरह ही अपने 349cc सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ अपनी यात्रा जारी रखेगी.

Royal Enfield Classic 350 के सभी वेरिएंट्स की कीमतें

Redditch Red (बेस वेरिएंट): इसकी नई कीमत अब 1.89 लाख रुपये हो गई है. (ध्यान रखें कि इस बेस सिंगल-चैनल ABS वेरिएंट में स्लिपर क्लच और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसी मॉडर्न सुविधाएं आज भी नहीं मिलती हैं.)

इसकी नई कीमत अब 1.89 लाख रुपये हो गई है. (ध्यान रखें कि इस बेस सिंगल-चैनल ABS वेरिएंट में स्लिपर क्लच और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसी मॉडर्न सुविधाएं आज भी नहीं मिलती हैं.) Madras Red वेरिएंट: इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 1.96 लाख रुपये तय की गई है.

इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 1.96 लाख रुपये तय की गई है. Medallion Bronze वेरिएंट: इसकी नई कीमत अब 2.01 लाख रुपये हो गई है.

इसकी नई कीमत अब 2.01 लाख रुपये हो गई है. Commando Sand और Gorkha Edition: इन दोनों वेरिएंट्स की नई एक्स-शोरूम कीमत 2.12 लाख रुपये रखी गई है.

इन दोनों वेरिएंट्स की नई एक्स-शोरूम कीमत 2.12 लाख रुपये रखी गई है. Gun Grey और Stealth Black: इन दोनों बेहद लोकप्रिय अलॉय व्हील वेरिएंट्स की नई कीमत अब 2.21 लाख रुपये हो गई है.

इन दोनों बेहद लोकप्रिय अलॉय व्हील वेरिएंट्स की नई कीमत अब 2.21 लाख रुपये हो गई है. Emerald और Signature White (टॉप-एंड वेरिएंट्स): इन सबसे प्रीमियम कलर्स पर सबसे बड़ी 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. जिसके बाद इनकी नई एक्स-शोरूम कीमत 2.26 लाख हो गई है.

वही पुराना दमदार इंजन और दमदार फीचर्स

जैसा कि हमने पहले बताया, मैकेनिकल मोर्चे पर कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है. इस बाइक में कंपनी का बेहद सफल 349cc का सिंगल-सिलेंडर हवा-तेल कूल्ड इंजन मिलता है. ये रिफाइंड इंजन 20.2 hp की मैक्सिमम पावर और 27 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसके ड्यूल-चैनल ABS वाले टॉप वेरिएंट्स में पहले की तरह ही असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच और मोबाइल चार्ज करने के लिए USB Type-C चार्जिंग पोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलती रहेंगी.

Triumph और Honda से मुकाबला

रॉयल एनफील्ड ने अपनी बाइक की कीमतों में ये बढ़ोतरी ऐसे समय पर की है जब बाजार में Classic 350 को सीधे टक्कर देने के लिए दो बेहद धांसू और प्रीमियम कंपीटिटर्स आ चुके हैं. ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड ट्रायम्फ ने हाल ही में भारत में अपनी Classic रोडस्टर Triumph Bonneville T4 को 2.55 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है जो 350 cc इंजन के साथ आती है. इसके साथ ही कंपनी ने इसका अधिक प्रीमियम मॉडल Bonneville T40 भी 2.80 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बाजार में उतारा है. इसके अलावा, होंडा की तरफ से आने वाली प्रीमियम क्रूजर बाइक Honda CB350 भी Classic 350 के लिए बाजार में एक बहुत मजबूत और सीधी चुनौती बनी हुई है.

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