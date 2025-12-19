पासवर्ड बता दो... अपना ही बेडरूम नहीं खोल पाई यूट्यूबर सौरव जोशी की पत्नी, बाथरूम देखकर हिल गई

यूट्यूबर सौरव जोशी और उनकी पत्नी अवंतिका भट्ट का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों अपने नए घर में नजर आ रहे हैं, जहां सौरव अपनी पत्नी को घर और खासतौर पर बेडरूम दिखाते हैं. लेकिन इसी दौरान एक ऐसा पल आता है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया.

जब अपना ही बेडरूम नहीं खुला

वीडियो में देखा जा सकता है कि अवंतिका जैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता. वजह यह होती है कि कमरे में पासवर्ड और फिंगरप्रिंट लॉक सिस्टम लगा हुआ है. इसके बाद सौरव खुद दरवाज़ा खोलते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वह जल्द ही अवंतिका का भी फिंगरप्रिंट सिस्टम में जोड़ देंगे.

देखें Video:

बाथरूम देखकर रह गईं हैरान

बेडरूम के बाद जब अवंतिका बाथरूम देखती हैं, तो उसकी शानदार बनावट देखकर हैरान रह जाती हैं. लग्ज़री इंटीरियर, मॉडर्न डिजाइन और सुविधाएं देखकर उनका रिएक्शन लोगों को काफी पसंद आ रहा है. यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

हाल ही में हुई है शादी

गौरतलब है कि सौरव जोशी और अवंतिका भट्ट की शादी हाल ही में हुई है. शादी के बाद दोनों दुबई और अबू धाबी घूमकर लौटे हैं. वापसी के बाद नए घर का यह वीडियो फैंस के बीच खासा चर्चा में है.

इंस्टाग्राम पर मचा धमाल

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है और अब तक इसे 22 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं 49 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और सौरव-अवंतिका की जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने इसे 'ड्रीम हाउस' बताया, तो कुछ ने मज़ाक में लिखा कि 'अब तो शादी के बाद भी पासवर्ड चाहिए. वहीं कई लोग अवंतिका के क्यूट रिएक्शन को लेकर दिल वाले इमोजी शेयर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सऊदी अरब के रेगिस्तान में बर्फबारी? कुदरत का करिश्मा देख लोगों ने पूछा- AI है क्या

बेंगलुरु में खुल गया Amazon का नया ऑफिस, अंदर से देखेंगे तो आपको भी होगी जलन

घर को शिफ्ट करना चाहता था शख्स, ट्रक पर लादकर हाईवे पर दौड़ाया, लोग बोले- ऐसा कैसे हो सकता है?