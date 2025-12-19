घर को शिफ्ट करना चाहता था शख्स, ट्रक पर लादकर हाईवे पर दौड़ाया, लोग बोले- ऐसा कैसे हो सकता है?

House on Truck Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज़ाना अजीबो-गरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ नजारे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. कल्पना कीजिए, आप सड़क से गुजर रहे हों और सामने से एक ट्रक आए… जिस पर कोई सामान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा घर रखा हो, छत, दीवारें, खिड़कियां सब कुछ जस का तस. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रक पर पूरा घर लादकर हाईवे पर ले जाया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो न्यूजीलैंड का है, जहां यह नजारा जितना चौंकाने वाला लगता है, उतना ही आम भी है.

न्यूजीलैंड में यह कोई अजूबा नहीं

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बड़ा सा लकड़ी का घर ट्रक पर रखा हुआ है और आराम से सड़क पर चल रहा है. आसपास से गुजरते लोग हैरानी से इस नजारे को देखते रह जाते हैं. दरअसल, न्यूजीलैंड में इस तरह से घरों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना कोई नई या अनोखी बात नहीं है. यहां के ज्यादातर पुराने घर लकड़ी से बने होते हैं, जो हल्के होने के साथ-साथ काफी मजबूत भी होते हैं. शहरों में जब री-डेवलपमेंट या नई बिल्डिंग का काम होता है, तो इन घरों को तोड़ने की बजाय दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है. इससे न सिर्फ घर बच जाता है, बल्कि कचरा भी कम होता है.

देखें Video:

सस्ता, टिकाऊ और समझदारी भरा विकल्प

न्यूजीलैंड में खासकर ऑकलैंड जैसे बड़े शहरों में जमीन की कीमतें बहुत ज्यादा हैं. कई बार जमीन की कीमत उस पर बने घर से भी ज्यादा होती है. ऐसे में लोग पुरानी प्रॉपर्टी खरीदकर घर हटाते हैं और नई बिल्डिंग बना लेते हैं. पुराने घर को तोड़ने की बजाय बेच दिया जाता है, जिसे दूसरा खरीदार अपनी जमीन पर ट्रक के जरिए शिफ्ट करवा लेता है. नया घर बनवाने के मुकाबले यह तरीका ज्यादा सस्ता पड़ता है. इसके अलावा, कंस्ट्रक्शन वेस्ट नहीं निकलता, जिससे पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है. यही वजह है कि न्यूजीलैंड में रिलोकेटेबल हाउसेज को एक सस्टेनेबल और बजट-फ्रेंडली विकल्प माना जाता है.

पूरी हाउसिंग संस्कृति का हिस्सा

न्यूजीलैंड में यह चलन 1960 के दशक से चला आ रहा है. यहां तक कि Moving Houses जैसे टीवी शो भी काफी लोकप्रिय हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि कैसे पूरे घर को सड़क के रास्ते नई जगह पहुंचाया जाता है. इसलिए सड़क पर ट्रक पर चलता हुआ घर देखना भले ही इंटरनेट पर वायरल हो रहा हो, लेकिन न्यूजीलैंड में यह वहां की हाउसिंग संस्कृति का अहम हिस्सा है.

