सौरव जोशी ने पहली बार दिखाया गर्लफ्रेंड का चेहरा, फैन्स बोले- रब ने बना दी जोड़ी

उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले देश के सबसे बड़े यूट्यूब व्लॉगर सौरव जोशी ने आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड का नाम और चेहरा रिवील कर दिया है. सौरव जोशी की जिंदगी की इस स्पेशल गर्ल का नाम अवंतिका भट्ट है. सौरव ने अपने ऑफीशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अवंतिका के साथ 8 रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें दोनों बिना किसी मास्क या ब्लर के साथ नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें पोस्ट होते ही वायरल हो गईं और फैंस बधाइयों का तांता लग गया.

इससे पहले सौरव अपने व्लॉग्स में अवंतिका को दिखाते जरूर थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा छिपा रहता था या फिर मास्क पहने दिखाया जाता था. फैंस लंबे समय से उनके चेहरे की झलक देखने के लिए बेकरार थे. अब जाकर सौरव ने यह सरप्राइज अपने दर्शकों को दिया है.

गौरतलब है कि कुछ महीने पहले सौरव जोशी को कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग की तरफ से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाला धमकी भरा ईमेल भी आया था. गैंग ने पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी. यह मामला काफी चर्चा में रहा था.

सौरव जोशी का करियर

सौरव मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून जिले के पास रहते हैं. फाइन आर्ट्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 2017 में “Sourav Joshi Arts” नाम से अपना पहला यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जहां वे अपनी ड्रॉइंग और स्केचिंग के वीडियो डालते थे. लेकिन असली पॉपुलैरिटी उन्हें 2019 में शुरू किए गए “Sourav Joshi Vlogs” चैनल से मिली. आज इस चैनल के 2.7 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और यह भारत का सबसे बड़ा डेली व्लॉगिंग चैनल है.

लॉकडाउन के दौरान सौरव ने “365 दिन, 365 व्लॉग” का चैलेंज पूरा किया था, जिसने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया. लग्जरी लाइफस्टाइल और शानदार कार कलेक्शन के लिए भी वे सुर्खियों में रहते हैं. फिलहाल उनके इस नए खुलासे के बाद फैंस और वेल विशर्स सोशल मीडिया पर लगातार बधाई और गुड विशेज दे रहे हैं.