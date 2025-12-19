विज्ञापन
सऊदी अरब के रेगिस्तान में बर्फबारी? कुदरत का करिश्मा देख लोगों ने पूछा- AI है क्या

सऊदी अरब में बर्फबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रेगिस्तान बर्फ से ढका देख लोग हैरान हैं और पूछ रहे हैं, क्या यह AI से बना वीडियो है?

सऊदी अरब के रेगिस्तान में बर्फबारी? कुदरत का करिश्मा देख लोगों ने पूछा- AI है क्या
सऊदी अरब में बर्फबारी? वायरल वीडियो ने इंटरनेट को किया हैरान

Snowfall in Saudi Arabia: जिस देश की पहचान तपती रेत, रेगिस्तान और भीषण गर्मी से होती हो, वहां अचानक बर्फ गिरने लगे तो हैरानी लाज़मी है. सोशल मीडिया पर इन दिनों सऊदी अरब से सामने आया एक वीडियो लोगों को चौंका रहा है. वीडियो में रेगिस्तानी पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आ रहे हैं. इस नज़ारे को देखकर कई यूजर्स हैरान हैं और सवाल कर रहे हैं, क्या यह सच है या फिर AI का कमाल?

रेगिस्तान में बर्फ की चादर, तापमान माइनस में पहुंचा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सऊदी अरब के उत्तरी हिस्से में स्थित टाबुक क्षेत्र और ट्रोजेना हाइलैंड्स में हाल ही में भारी बर्फबारी दर्ज की गई. जबल अल-लॉज़ इलाके में बुधवार को तेज हवाओं और घने कोहरे के बीच जमकर बर्फ गिरी. बताया जा रहा है कि यहां का तापमान गिरकर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा, बीर बिन हिरमस, अल-उयैना, हलत अम्मार और शिग्री जैसे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी रिकॉर्ड की गई.

देखें Video:

‘क्या यह AI है?'

इस अनोखे मौसम का वीडियो इंस्टाग्राम यूजर @storm_ae (ओमर अलनौइमी) ने शेयर किया, जिसमें पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढके नजर आते हैं. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, रियल है या फेक? तो किसी ने मजाक में कहा, 'दुनिया का अंत आ रहा है. वहीं कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि कहीं यह वीडियो AI से जनरेट तो नहीं किया गया है. हालांकि कुछ लोगों ने इसे कुदरत का करिश्मा बताते हुए 'रेगिस्तान में विंटर वंडरलैंड' कहा.

पहले भी हो चुकी है सऊदी अरब में बर्फबारी

यह पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब में बर्फ गिरी हो. पिछले साल अल-जौफ क्षेत्र में भी बर्फबारी की खबरें सामने आई थीं. दरअसल, टाबुक क्षेत्र समुद्र तल से करीब 2,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी वजह से यहां सर्दियों में तापमान काफी गिर जाता है. ठंडी जलवायु के चलते टाबुक सर्दियों के मौसम में पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बन जाता है, खासकर गल्फ देशों से लोग यहां रेगिस्तान में बर्फ देखने आते हैं.

