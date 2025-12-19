बेंगलुरु में खुल गया Amazon का नया ऑफिस, अंदर से देखेंगे तो आपको भी होगी जलन

Amazon new office Bengaluru: कॉरपोरेट ऑफिस की तस्वीर ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक जैसी होती है क्यूबिकल, कंप्यूटर स्क्रीन और लंबी मीटिंग्स. लेकिन अगर ऑफिस के अंदर लाइव म्यूज़िक, मल्टी-स्टोरी कैफेटेरिया और खुला एम्फीथिएटर हो, तो? बेंगलुरु से सामने आए एक वायरल वीडियो ने Amazon के नए ऑफिस को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इस वीडियो में Amazon के नए कैंपस की झलक दिखाई गई है, जिसे देखकर लोग न सिर्फ हैरान हैं, बल्कि इस वर्कस्पेस की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.

Amazon ऑफिस का अंदरूनी नज़ारा

इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर @dinachari_vlogs ने शेयर किया है. क्लिप की शुरुआत Amazon की भव्य बिल्डिंग के बाहर से होती है, जहां से कंटेंट क्रिएटर रिसेप्शन एरिया में प्रवेश करती हैं. जैसे ही वह अंदर जाती हैं, एक बड़ा और खुला लॉबी नजर आता है, जहां लाइव बैंड परफॉर्म करता दिख रहा है. इसके बाद वह अपना एक्सेस कार्ड स्वाइप कर ऑफिस के अंदर जाती हैं और अलग-अलग सेक्शन दिखाती हैं. वीडियो में मॉडर्न किचनेट, आरामदायक बैठने की जगह, लंबे कॉरिडोर और ओपन वर्कस्पेस साफ नजर आते हैं, जिन्हें टीम्स के लिए डिजाइन किया गया है.

देखें Video:

मल्टी-स्टोरी कैफेटेरिया से लेकर एम्फीथिएटर तक

वीडियो की सबसे खास झलक Amazon का मल्टी-स्टोरी कैफेटेरिया है. यहां कई फूड काउंटर, अलग-अलग तरह के स्नैक्स और खुली बैठने की व्यवस्था दिखाई देती है. इसके अलावा कैंपस के बाहर वॉकिंग पाथ, हरियाली से घिरा इलाका और एम्फीथिएटर स्टाइल सीटिंग भी दिखाई गई है, जो ऑफिस को किसी कॉलेज या टेक पार्क जैसा फील देती है. यही वजह है कि वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने कमेंट किया कि ऐसा ऑफिस मिल जाए तो काम भी एंजॉय करने लगें.

बेंगलुरु में Amazon का नया हेडक्वार्टर

गौरतलब है कि Amazon India ने हाल ही में अपना कॉरपोरेट हेडक्वार्टर उत्तर-पश्चिम बेंगलुरु से शिफ्ट कर शहर के एयरपोर्ट के पास कट्टिगनाहल्ली इलाके में किया है. यह नया ऑफिस केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 25 मिनट की दूरी पर स्थित है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Amazon ने इस 11 मंज़िला इमारत को पूरी तरह लीज़ पर लिया है, जिसमें करीब 6,000 से 7,000 कर्मचारियों के बैठने की क्षमता है. कंपनी ने उत्तर बेंगलुरु में 10 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा ऑफिस स्पेस लिया है, जिसका मासिक किराया करीब 6.1 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

