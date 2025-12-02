विज्ञापन
विशेष लिंक

अब तुम डिप्टी कलेक्टर की मम्मी हो... किसान की बेटी ने अधिकारी बनते ही मां को किया फोन, इमोशनल कर देगा Video

मध्य प्रदेश की किसान की बेटी मोना डांगी ने MPPSC में बारहवीं रैंक हासिल की है. डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद मां को किया भावुक फोन वायरल हो रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
अब तुम डिप्टी कलेक्टर की मम्मी हो... किसान की बेटी ने अधिकारी बनते ही मां को किया फोन, इमोशनल कर देगा Video
अब तुम डिप्टी कलेक्टर की मम्मी हो... किसान की बेटी ने अधिकारी बनते ही मां को किया फोन

हर माता-पिता का यही सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़-लिखकर कुछ ऐसा काम करें, जिससे उनका नाम रोशन हो और दुनिया उन्हें जाने. फिर चाहे वो कोई किसान हो, रिक्शावाला हो या फिर कोई अधिकारी. सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़ा काम करें, अधिकारी बनें और उनका नाम रोशन करें. ऐसा ही कुछ हुआ एमपी के एक किसान के घर. जिनकी बेटी ने अपनी कड़ी मेहनत से वो कर दिखाया जो हर माता-पिता अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं. 

अब आपको डिप्टी कलेक्टर की मां कहा जाएगा...

हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अशोक नगर ज़िले के इकोडिया गांव की बेटी मोना डांगी की. जिसने MPPSC 2023 में बारहवीं रैंक हासिल करते ही खुशखबरी बताने के लिए अपनी मां को फोन किया. जिनका यह भावुक कॉल सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है. जैसे ही परिणाम घोषित हुए, मोना ने रोते हुए अपनी मां को फोन किया और कहा, “अब आपको डिप्टी कलेक्टर की मां कहा जाएगा.” उनकी यह बात सुनकर मां बार-बार परिणाम दोबारा देखने को कहती हैं, जिस पर मोना जवाब देती हैं कि इस नाम से कोई दूसरी मोना डांगी नहीं है.

देखें Video:

वीडियो पर उमड़े बधाई संदेश 

वीडियो देखकर लोगों ने जमकर सराहना की. कई यूजर्स ने लिखा कि यह मेहनत और साहस की मिसाल है. किसी ने कहा कि उसकी खुशी देखकर आंखें नम हो गईं, तो किसी ने इसे उसके माता-पिता के लिए गर्व का क्षण बताया. रिपोर्टों के अनुसार, मोना वर्तमान में इंदौर में जीएसटी विभाग में निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, जिसे उन्होंने 2022 में एक परीक्षा पास करके हासिल किया था. उन्होंने MPPSC की तैयारी कोविड लॉकडाउन के दौरान शुरू की थी.

पिता ने कठिनाइयों के बीच दी पढ़ाई की पूरी सुविधा

मोना के पिता किसान हैं और साधन सीमित होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. मोना ने सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई की और फिर स्नातक व परास्नातक की डिग्रियाँ प्राप्त कीं. मोना की सफलता ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है. उनका भावुक वीडियो इस बात का प्रतीक बन गया कि संघर्ष और समर्पण के साथ सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है. उनकी कहानी देशभर की लड़कियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है.

यह भी पढ़ें: क्रिएटिविटी की मिसाल! दाढ़ी-मूंछ को अक्षरों का रूप देकर शख्स बना इंटरनेट स्टार, अनोखा हुनर देख चौंके लोग

अमेरिकी महिला ने दिखाया भारत का ऐसा अद्भुत रूप, जो सोशल मीडिया पर नहीं दिखता, विदेशी भी कर देते हैं नज़रअंदाज़

ग्लूकोज ड्रिप स्टाइल में किया ऐसा जुगाड़, जिंदगी भर नहीं बुझेगा दीपक! Video देख लोगों ने पकड़ा माथा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
MPPSC 2023, Madhya Pradesh, Success Story
Get App for Better Experience
Install Now