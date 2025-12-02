अमेरिकी महिला ने दिखाया भारत का ऐसा अद्भुत रूप, जो सोशल मीडिया पर नहीं दिखता, विदेशी भी कर देते हैं नज़रअंदाज़

एक अमेरिकी महिला, सिएरा लिलियन, जो वर्तमान में भारत में रह रही हैं, उन्होंने एक वीडियो के ज़रिये भारत के उस रूप को दिखाया जिसे विदेशी अक्सर नहीं देख पाते. उन्होंने बताया कि भारत में आराम, सुविधा और आधुनिक जीवन से भरपूर स्थान मौजूद हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर कम और शायद दिखाया ही नहीं जाता है. वीडियो की शुरुआत में सिएरा एक खूबसूरत, बहुमंज़िला मॉल में घूमते हुए नजर आती हैं. वह बताती हैं कि कई विदेशी आज भी भारत को लेकर पुरानी सोच रखते हैं. सिएरा कहती हैं कि जो लोग भारत को सिर्फ गंदगी या पुराने शहरों के रूप में देखते हैं, वे सही जगहों पर नहीं जा रहे.

अंतरराष्ट्रीय ब्रांड और सुविधाओं का अनुभव

वीडियो में वह अलग-अलग ब्रांड्स की ओर कैमरा घुमा कर बताती हैं कि भारत के मॉल में लगभग हर सुविधा मौजूद है. वह खुशी से बताती हैं कि उन्होंने यहाँ बेहद कम कीमत में फुल-बॉडी मसाज भी लिया. इसके साथ ही वह बिरकेनस्टॉक, एच एंड एम, एडिडास और बाथ एंड बॉडी वर्क्स जैसे वैश्विक ब्रांड दिखाती हैं. सिएरा कहती हैं कि सोशल मीडिया पर भारत का चमकदार, विकसित और आधुनिक रूप शायद ही कभी वायरल होता है. वह पूछती हैं कि आखिर ऐसा कंटेंट क्यों नहीं फैलता जो भारत की खूबसूरती और विकास को दिखाता है.

देखें Video:

संस्कृति, लोगों और शहरों की सराहना

अपने कैप्शन में वह भारत की गहरी संस्कृति, दयालु और स्वागत करने वाले लोगों, प्रथम-श्रेणी मॉल, साफ-सुथरे शहरों और सुंदर जगहों का ज़िक्र करती हैं. वह केरल के बैकवाटर, बेंगलुरु की तकनीकी दुनिया और उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों की भी तारीफ करती हैं. सिएरा यह भी मानती हैं कि भारत में कई कठिनाइयां हैं, लेकिन यह किसी भी देश में होती हैं. वह कहती हैं कि इन्हें ही भारत की पूरी पहचान बना देना गलत है. उनके अनुसार भारत ने उन्हें उतनी खुशी दी है जितनी उन्होंने अमेरिका में कभी महसूस नहीं की.

वीडियो पर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया

वीडियो को भारत और विदेश दोनों जगहों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. कई लोगों ने कहा कि सिएरा ने भारत का संतुलित दृष्टिकोण दिखाया है, जिसमें सुंदरता भी है और वास्तविकता भी. दर्शकों को उनका उत्साह और सकारात्मकता बेहद पसंद आई.

