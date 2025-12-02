क्रिएटिविटी की मिसाल! दाढ़ी-मूंछ को अक्षरों का रूप देकर शख्स बना इंटरनेट स्टार, अनोखा हुनर देख चौंके लोग

Alphabet style Beard And Moustache: समय के साथ अक्सर फैशन के दौर में भी नई-नई चीजें और नए-नए ट्रेंड आते रहते हैं. तभी कपड़ों को लेकर तो कभी हेयरस्टाइल को लेकर, इतना ही नहीं दाढ़ी-मुंछ में भी लोग नया-नया स्टाइल बदलते रहते हैं. लेकिन, एक शख्स ने दाढ़ी-मूंछ पर ऐसी क्रिएटिविटी दिखाई है, जिसे करने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है. जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि ये आइडिया इसके दिमाग में आखिर आया कैसे?

यूनाइटेड किंगडम के एक शख्स ने अपनी दाढ़ी और मूंछ को हर अंग्रेज़ी अक्षर के आकार में ढालकर ऐसी रचनात्मकता दिखाई, जिसने इंटरनेट को चौंका दिया है. उसकी यह कला वायरल होते ही लोगों का ध्यान खींच रही है. वायरल वीडियो की शुरुआत में युवक अपनी दाढ़ी-मूंछ को ‘ए' के आकार में बड़ी सहजता से ढालता दिखता है। कैमरा जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, हर फ्रेम में अगला अक्षर दिखाई देता है, और यह क्रम ‘ज़ेड' तक जारी रहता है.

देखें Video:

प्रत्येक अक्षर के पीछे महीनों की मेहनत

गोल अक्षरों के लिए वह अपनी मूंछ को ध्यान से मोड़ता है, जबकि नुकीले अक्षरों के लिए दाढ़ी को बेहद साफ किनारों में काटता है. हर अक्षर इतनी सफाई से बना कि देखने वालों को यह कला अविश्वसनीय लगती है. वीडियो यह भी दिखाता है कि इस अनोखी कला के पीछे कितनी मेहनत लगी है. हर अक्षर के लिए शख्स पहले दाढ़ी-मूंछ को पूरी तरह बढ़ाता है, फिर उसे आकार देता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है, और फिर अगले अक्षर के लिए पूरी प्रक्रिया दोहराता है.

लाखों व्यूज़ और बढ़ती लोकप्रियता

अब तक इस वीडियो को पच्चीस लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और यह लगातार तेजी से फैल रहा है. दर्शक शख्स की समर्पण भावना और रचनात्मकता की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, कि यही असली हीरो का रूप है. वहीं दूसरे ने कहा, कि ए से ज़ेड तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, यह सोचकर ही हैरानी होती है.

