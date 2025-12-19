विज्ञापन
विशेष लिंक

ऑनलाइन गेमिंग बनी जानलेवा, 30 लाख गंवा चुके ठेकेदार ने दी जान, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

32 वर्षीय सिविल कॉन्ट्रैक्टर के सुसाइड नोट में लिखा है कि उन्होंने ऑनलाइन एविएटर गेम में करीब 30 लाख रुपये गंवा दिए थे. भारी घाटे और कर्जदारों के दबाव से तनाव में थे.

Read Time: 3 mins
Share
ऑनलाइन गेमिंग बनी जानलेवा, 30 लाख गंवा चुके ठेकेदार ने दी जान, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द
  • भोपाल में 32 वर्षीय सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने ऑनलाइन एविएटर गेम में 30 लाख गंवाने के बाद फांसी लगा ली
  • घर से मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि यह पैसा कई लोगों से उधार और कर्ज लिया था, जिससे वह तनाव में थे
  • पुलिस ने 'एविएटर' गेम में पैसों का सिस्टम समझने के लिए साइबर सेल के एक्सपर्ट्स से संपर्क किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
भोपाल:

जिसे कभी महज मनोरंजन का जरिया समझा जाता था, अब एक खामोश कातिल बनता जा रहा है. ऑनलाइन गेमिंग की लत लोगों को न सिर्फ आर्थिक रूप से खोखला कर रही है, बल्कि उन्हें मौत के मुहाने तक धकेल रही है. ऐसा ही कुछ भोपाल में हुआ है, जहां ऑनलाइन गेमिंग में 30 लाख रुपये गंवाने के बाद एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने मौत को गले लगा लिया. घर से बरामद सुसाइड नोट में उसने पूरी व्यथा लिखी है. 

32 वर्षीय सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने लगाई फांसी

32 वर्षीय शिवन गुप्ता भोपाल के अयोध्या नगर में रहते थे. पुलिस के मुताबिक, वह घर बनाने का ठेका लेते थे. गुरुवार की रात उन्होंने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को तलाशी के दौरान एक सुसाइड नोट मिला. 

एविएटर गेम में 30 लाख रुपये गंवाए

नोट में लिखा है कि उन्होंने ऑनलाइन एविएटर गेम में करीब 30 लाख रुपये गंवा दिए थे. यह पैसा उन्होंने कई लोगों से उधार और कर्ज के तौर पर लिया था. भारी घाटे और कर्जदारों के दबाव की वजह से वह बेहद तनाव में थे. पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया है और हैंडराइटिंग मिलान के लिए लैब में भेजने की बात कही है. 

गेम की जांच में जुटी भोपाल पुलिस

पुलिस ने शिवन का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है. पुलिस ने 'एविएटर' गेम का सिस्टम समझने के लिए साइबर सेल के एक्सपर्ट्स से संपर्क किया है. यह पता लगाया जाएगा कि इसमें किस तरह से पैसा निवेश किया जाता है और इसमें कोई अवैध गिरोह एक्टिव है या नहीं.

MP में ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता खतरा

इस घटना ने मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग की लत के बढ़ते खतरे की तरफ एक बार फिर से ध्यान खींचा है. पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं. 

  • नीमच: जून में एक युवक ने ऑनलाइन गेमिंग की वजह से कर्ज में डूबने के बाद जहर खाकर जान दे दी थी.
  • इंदौर: जुलाई में 13 साल के छात्र ने 'फ्री फायर' गेम में 2,800 रुपये हारने के बाद परिजनों के डर से खुदकुशी कर ली थी.
  • हरदा: 35 वर्षीय सरकारी कर्मचारी लक्ष्मीनारायण केवट ने ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लाखों रुपये का कर्ज होने पर गैस सूंघकर जान दे दी थी.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Online Gaming Addiction, Madhya Pradesh News, Online Gaming And Gambling
Get App for Better Experience
Install Now