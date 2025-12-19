ऑनलाइन गेमिंग बनी जानलेवा, 30 लाख गंवा चुके ठेकेदार ने दी जान, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

जिसे कभी महज मनोरंजन का जरिया समझा जाता था, अब एक खामोश कातिल बनता जा रहा है. ऑनलाइन गेमिंग की लत लोगों को न सिर्फ आर्थिक रूप से खोखला कर रही है, बल्कि उन्हें मौत के मुहाने तक धकेल रही है. ऐसा ही कुछ भोपाल में हुआ है, जहां ऑनलाइन गेमिंग में 30 लाख रुपये गंवाने के बाद एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने मौत को गले लगा लिया. घर से बरामद सुसाइड नोट में उसने पूरी व्यथा लिखी है.

32 वर्षीय सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने लगाई फांसी

32 वर्षीय शिवन गुप्ता भोपाल के अयोध्या नगर में रहते थे. पुलिस के मुताबिक, वह घर बनाने का ठेका लेते थे. गुरुवार की रात उन्होंने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को तलाशी के दौरान एक सुसाइड नोट मिला.

एविएटर गेम में 30 लाख रुपये गंवाए

नोट में लिखा है कि उन्होंने ऑनलाइन एविएटर गेम में करीब 30 लाख रुपये गंवा दिए थे. यह पैसा उन्होंने कई लोगों से उधार और कर्ज के तौर पर लिया था. भारी घाटे और कर्जदारों के दबाव की वजह से वह बेहद तनाव में थे. पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया है और हैंडराइटिंग मिलान के लिए लैब में भेजने की बात कही है.

गेम की जांच में जुटी भोपाल पुलिस

पुलिस ने शिवन का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है. पुलिस ने 'एविएटर' गेम का सिस्टम समझने के लिए साइबर सेल के एक्सपर्ट्स से संपर्क किया है. यह पता लगाया जाएगा कि इसमें किस तरह से पैसा निवेश किया जाता है और इसमें कोई अवैध गिरोह एक्टिव है या नहीं.

MP में ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता खतरा

इस घटना ने मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग की लत के बढ़ते खतरे की तरफ एक बार फिर से ध्यान खींचा है. पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं.