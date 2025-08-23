ये है दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला, 18 साल की उम्र में की थी भारत की यात्रा, मनाया 116वां जन्मदिन

दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला (Worlds Oldest living Person) एथेल कैटरहम (Ethel Caterham) ने गुरुवार (21 अगस्त) को अपना 116वां जन्मदिन मनाया. ब्राज़ीलियाई नन सिस्टर इनाह कैनबारो लुकास के निधन के बाद, कैटरहम दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गई है. सरे के लाइटवाटर स्थित एक केयर होम में रहने वाली कैटरहम का जन्म 21 अगस्त, 1909 को हुआ था और वे एडवर्ड सप्तम की अंतिम जीवित प्रजा थीं.

सीबीएस न्यूज़ के अनुसार, हॉलमार्क केयर होम्स ने एक बयान में कहा कि एथेल कैटरहम ने अपने परिवार के साथ चुपचाप इस अवसर को मनाया. बयान में कहा गया है, "एथेल और उनका परिवार इस साल उनके 116वें जन्मदिन के अवसर पर उनके लिए आए सभी संदेशों और विशेज के लिए बहुत आभारी हैं."

"एथेल अपने परिवार के साथ चुपचाप यह दिन बिताएंगी ताकि वह अपनी गति से इसका आनंद ले सकें." इस खास दिन पर आपकी शुभकामनाओं के लिए फिर से धन्यवाद." केयर होम ने आगे बताया कि कैटरहम इस साल कोई इंटरव्यू नहीं दे रही हैं, लेकिन अगर किंग चार्ल्स तृतीय उनसे बात करने को तैयार हों, तो वे अपवाद के तौर पर ऐसा कर सकती हैं.

बीते साथ किंग चार्ल्स तृतीय ने लिखी थी चिट्ठी

ब्रिटिश सम्राट अक्सर अपने नागरिकों के 100वें जन्मदिन पर उन्हें एक निजी पत्र लिखते हैं. पिछले साल उन्होंने अपना 115वां जन्मदिन राजा चार्ल्स तृतीय के एक पत्र के साथ मनाया, जिसमें उन्हें "वास्तव में उल्लेखनीय उपलब्धि" के लिए बधाई दी गई थी.

एथेल कैटरहम की भारत यात्रा

टाइटैनिक दुर्घटना से तीन साल पहले जन्मी एथेल कैटरहम के तीन पोते-पोतियां और पांच परपोते-परपोतियां हैं. किशोरावस्था (18) में, वह एक सैन्य परिवार के लिए ऑ पेयर के रूप में काम करने के लिए भारत आई थीं, और तीन हफ़्ते की यह यात्रा अकेले जहाज़ से की थी.

ब्रिटिश सम्राट के ब्रिटेन लौटने के तुरंत बाद, एक डिनर पार्टी में उनकी मुलाक़ात अपने भावी पति, नॉर्मन कैटरहम से हुई. उनका प्यार परवान चढ़ा और फिर 1933 में उन्होंने शादी कर ली. दक्षिणी इंग्लैंड लौटने से पहले यह जोड़ा हांगकांग और जिब्राल्टर में तैनात था. कैटरहम के पति का 1976 में 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, अब तक की सबसे वृद्ध महिला का खिताब फ्रांसीसी महिला जीन कैल्मेंट के नाम है, जो 1997 में अपनी मृत्यु से पहले 122 वर्ष और 164 दिन तक जीवित रहीं.

