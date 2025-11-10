विज्ञापन
84 साल की शादी और 100+ पोते-पोतियों के साथ कपल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

World Records: क्या आप ब्राजील के उस जोड़े के बारे में जानते हैं, जिनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. कपल की शादी को 84 साल हो चुके हैं, जिनकी प्रेम कहानी साल 1936 में शुरू हुई थी.

84 साल की शादी और 100+ पोते-पोतियों के साथ कपल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड
Brazil Couple Guinness World Record: प्यार वक्त के साथ फीका पड़ जाता है...यह बात ब्राजील के एक बुजुर्ग कपल ने झूठ साबित कर दी. मनोएल एंजेलिम डिनो और मारिया डी सूसा डिनो (Manoel and Maria) की शादी को 84 साल चुके हैं और अब उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है. दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं. साल 1936 में शुरू हुई थी और आज तक चल रही है, बिना किसी ब्रेक के.

Latest and Breaking News on NDTV

1936 में शुरू हुई थी 'लव स्टोरी' (World Record Marriage)

ब्राजील के सेरा शहर में रहने वाले मनोएल और मारिया की पहली मुलाकात 1936 में हुई थी. मनोएल को पहली नजर में ही मारिया से प्यार हो गया था, लेकिन उस दौर में परिवार की मंजूरी सबसे बड़ी बात होती थी और मारिया के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे. पर कहते हैं ना, सच्चे प्यार को कोई रोक नहीं सकता. मनोएल ने खुद अपनी प्रेमिका के लिए एक घर बनाया और अपने इरादों से सबको मना लिया. आखिरकार, 1940 में एक छोटे से चैपल में दोनों ने शादी की शपथ ली और वहीं से शुरू हुआ उनका 84 साल लंबा साथ.

आज इनका परिवार बन चुका है 'मिनी वर्ल्ड' (Viral Love Story)

इस जोड़े के परिवार में 13 बच्चों, 55 पोते-पोतियों, 54 परपोते-परपोतियों और 12 पर-परपोते/पर-परपोतियां शामिल हैं. यानी अब इनका परिवार अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है. मनोएल की उम्र अब 100 साल पार कर चुकी है और वह ज्यादातर समय आराम करते हैं, लेकिन हर शाम दोनों साथ बैठकर रेडियो पर रोजरी प्रार्थना सुनते हैं, जैसे आज भी उनकी दिनचर्या 1940 की तरह ही प्यारी हो.

वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनी प्रेम कहानी (Longest Love Story)

इस जोड़े की प्यार की कहानी को LongeviQuest नाम के संगठन ने साझा किया, जो 100 साल से अधिक उम्र वालों के जीवन को डॉक्यूमेंट करता है. इसी संगठन ने उनकी कहानी इंस्टाग्राम पर साझा कर बताया कि, कैसे इस कपल का रिश्ता अब 'Longest Living Married Couple' के रूप में इतिहास बन गया.

Brazil Couple Guinness World Record, Longest Married Couple, 84 Years Marriage Brazil, Manoel And Maria Dino, Longest Love Story
