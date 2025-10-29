लड़के को था कैंसर, लड़की को चाहिए थी किडनी...बस इस शर्त पर दोनों ने कर ली शादी

Woman Married a Guy for his Kidney: कहते हैं, कुछ रिश्ते ऊपर से तय होकर आते हैं. चीन की 24 साल की वांग शियाओ की कहानी (viral Chinese love story) भी कुछ ऐसी ही है, जिसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए शादी की, लेकिन किस्मत ने उसे प्यार में भी नया जीवन दे दिया. वांग को यूरेमिया (Uremia) नाम की गंभीर बीमारी थी, जिसमें किडनी धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती है. डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर उसे जल्दी ट्रांसप्लांट नहीं मिला, तो वो बस एक साल तक ही जिंदा रह पाएगी. परिवार में कोई मैचिंग डोनर नहीं था...उम्मीदें टूट चुकी थीं.

जब 'शादी' बन गई एक समझौता (emotional real story)

हताश वांग ने एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप में अनोखा विज्ञापन डाला, 'मैं एक बीमार व्यक्ति से शादी करना चाहती हूं, ताकि उसकी मौत के बाद मुझे उसकी किडनी मिल सके. बदले में मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगी.' यह अजीब अपील 27 साल के यू जियानपिंग ने देखी, जो ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे. उन्होंने वांग से संपर्क किया और दोनों ने जुलाई 2013 में चुपचाप शादी कर ली. यह सिर्फ एक 'डील' थी...यू की मौत के बाद उसकी किडनी वांग को मिलनी थी.

डील से दिल तक की कहानी (uremia patient China)

लेकिन वक्त के साथ डील का रिश्ता दिल में बदल गया. यू, वांग के इलाज के हर सेशन में उसके साथ जाता, उसके लिए सूप बनाता और उसकी हंसी उसकी दवा बन गई. वहीं वांग ने भी सड़क किनारे फूलों के गुलदस्ते बेचने शुरू किए. हर बुके पर उनकी अनोखी कहानी लिखती थी. लोग इस कहानी से इतने प्रभावित हुए कि हजारों की मदद मिली. वांग ने करीब 5 लाख युआन जुटाए, जिससे यू का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ और चमत्कार हुआ...न सिर्फ यू की तबीयत सुधरी, बल्कि वांग की किडनी भी धीरे-धीरे ठीक हो गई.

अब दोनों चलाते हैं फूलों की दुकान (deal marriage story)

आज यह कपल चीन के शीआन शहर में एक फूलों की दुकान चलाता है. बीमारी से शुरू हुई उनकी कहानी आज प्यार, उम्मीद और इंसानियत की मिसाल बन चुकी है.

