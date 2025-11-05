कपल ने मजाक में करवा लिया DNA टेस्ट, रिपोर्ट ने खोला ऐसा राज हिल गई जिंदगी, ससुर का राज सुन उड़ गए होश!

DNA Test Reveal Big Secret: ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से एक ऐसी हैरान करने वाली कहानी सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है. यहां एक शादीशुदा जोड़े ने बस जिज्ञासा में DNA टेस्ट कराया था, लेकिन जब रिपोर्ट आई, तो जो खुलासा हुआ उसने उनके रिश्ते की नींव हिला दी. महिला ने अपनी आपबीती Reddit पर साझा की और बताया कि कैसे एक साधारण DNA टेस्ट ने उनकी दुनिया ही बदल दी.

टेस्ट ने खोला पारिवारिक रहस्य (shocking dna test)

महिला ने लिखा, 'मैं बचपन से जानती थी कि मैं donor conceived child हूं. मेरे माता-पिता ने कभी इसे मुझसे छुपाया नहीं. बस सोचा था कि DNA टेस्ट से अपनी जड़ों के बारे में थोड़ा और पता चल जाएगा.' पर नतीजे देखकर वह सन्न रह गईं. टेस्ट के मुताबिक, उनके DNA का मिलान उनके पति से हो गया. पहले तो उन्हें लगा कि शायद लैब की गलती है, लेकिन दोबारा टेस्ट कराने पर सच्चाई और भी गहरी निकली...उनके ससुर ही वो sperm donor थे, जिनसे उनका भी जन्म हुआ था, यानी महिला और उसका पति जैविक तौर पर सौतेले भाई-बहन हैं.

'अब समझ नहीं आता क्या महसूस करूं…' (father in law secret found)

महिला ने आगे लिखा, 'मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं, हमने साथ एक खूबसूरत जिंदगी बनाई है और हमारे दो बच्चे भी हैं, लेकिन इस सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया है. ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी पहचान बिखर गई हो.' उन्होंने बताया कि अब दोनों genetic counselor से सलाह ले रहे हैं और मानसिक रूप से इस सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा (DNA test viral story)

Reddit पर यह कहानी वायरल हो गई है. कुछ यूजर्स ने इसे 'unbelievable yet heartbreaking' बताया, तो कुछ ने सवाल उठाया कि क्या sperm donation के नियम और पारदर्शिता को और सख्त नहीं होना चाहिए? यह घटना न सिर्फ रिश्तों की जटिलता दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे एक साधारण DNA टेस्ट कई बार सबसे गहरे पारिवारिक राज खोल देता है.

