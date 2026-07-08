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रेड अलर्ट के बीच एक लैपटॉप ने दिखाई मुंबई की मानसून वाली बेबसी

मुंबई में भारी बारिश के दौरान लैपटॉप लेने ऑफिस गई एक मार्केटिंग प्रोफेशनल इहिना डी का अनुभव वायरल हो गया है. रेड अलर्ट के बावजूद, वह लैपटॉप लेने ऑफिस पहुंची, जहां वह मात्र तीन मिनट में काम पूरा करके वापस लौट आईं. इस अनुभव ने मुंबई के मानसून और आधारभूत सुविधाओं की कमी पर एक बहस छेड़ दी है.

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रेड अलर्ट के बीच एक लैपटॉप ने दिखाई मुंबई की मानसून वाली बेबसी
लैपटॉप लेने के लिए 1 घंटे की यात्रा: मुंबई की महिला ने मानसून की समस्या को किया साझा

Mumbai Rains: मुंबई की एक मार्केटिंग प्रोफेशनल, इहिना डी (Ihina D) ने भारी बारिश के दौरान अपना लैपटॉप लेने के लिए ऑफिस तक की गई...अपनी 1 घंटे की यात्रा का एक पोस्ट LinkedIn पर साझा किया है. इहिना (जो IIM रायपुर की स्नातक हैं) ने बताया कि उनकी कंपनी ने खराब मौसम के कारण 'वर्क-फ्रॉम-होम' की नीति घोषित की थी, लेकिन वे गलती से अपना लैपटॉप ऑफिस में भूल गई थीं.

विवाद की शुरुआत (Starting of the Controversy)

इहिना ने बताया कि शहर में रेड अलर्ट होने और बाकी लोगों द्वारा अपनी योजनाएं रद्द करने के बावजूद, वे कार से ऑफिस गईं. उन्होंने एक लगभग खाली ऑफिस में पहुंचकर तीन मिनट के भीतर लैपटॉप लिया और वापस लौट आईं. उन्होंने इसे एक 'वार्षिक शटडाउन' की तरह बताया, जिस पर शहर हर साल तैयार नहीं रहता है. उन्होंने जलभराव वाली सड़कों और अंतिम समय में मिलने वाली वर्क-फ्रॉम-होम एडवाइजरी जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई.

यूजर की मांग (Demand by the User)

इहिना ने अपनी स्थिति को भाग्यशाली माना, क्योंकि वह घर से काम कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने उन लाखों मुंबईकरों का जिक्र किया, जिनके पास यह विकल्प नहीं है. उन्होंने कहा कि बारिश में लोकल ट्रेनों और बाइक से ऑफिस जाना 'हसल कल्चर' नहीं, बल्कि मुंबई की वास्तविकता है. सोशल मीडिया पर इस पोस्ट ने लोगों को शहर के लचीलेपन से हटाकर मानसून के दौरान आने वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया. कई उपयोगकर्ताओं ने इस अनुभव से खुद को जोड़ते हुए कहा कि हर साल बारिश मुंबई को चौंका देती है.

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