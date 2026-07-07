क्या भारत में इलाज वाकई सस्ता है? अमेरिका से लौटे बुजुर्ग की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी

Indian healthcare vs US healthcare: अमेरिका की चकाचौंध के बीच रहने वाले एक भारतीय बुजुर्ग को तब झटका लगा, जब उन्हें अपनी पत्नी के लिए दवाएं लेने के लिए अस्पताल का रुख करना पड़ा. सिएटल में रह रहे इस सीनियर सिटीजन को वहां की मेडिकल सर्विस की हकीकत से रूबरू होने का मौका मिला. उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि डॉक्टर की सिर्फ एक सलाह लेने के लिए उन्हें 23,000 रुपये का भारी भरकम शुल्क चुकाना पड़ा. इतना ही नहीं, जो दवाएं भारत में आसानी से मिल जाती हैं, उनके लिए उन्हें 42,000 रुपये खर्च करने पड़े. कुल मिलाकर, एक सामान्य इलाज के लिए उन्हें 65,000 रुपये का बिल थमा दिया गया. सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि, उन दवाओं को आने में 4 से 5 दिन का समय लग गया.

दवा पर 'मेड इन इंडिया' का ठप्पा (Made in India label on medicines)

बुजुर्ग ने बताया कि जब 12 दिनों की मशक्कत के बाद उन्हें दवाएं मिलीं, तो उन पर 'मेड इन इंडिया' का नाम लिखा था. यानी जो दवाएं भारत में सस्ते में और तुरंत मिल जाती हैं, वही अमेरिका में महंगी और देरी से मिलीं. उनका दर्द सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वह कहते हैं कि भारत में रहना किसी वरदान से कम नहीं है. यहां दवाएं, डॉक्टर और जांच की सुविधा आसानी से मिल जाती है. वहीं अमेरिका में बिना इंश्योरेंस के इलाज करवाना किसी बुरे सपने जैसा हो सकता है.

भारत की आसान जिंदगी (medical bill in USA vs India)

आजकल सोशल मीडिया पर लोग भारत की अफोर्डेबल हेल्थकेयर और डिजिटल पेमेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं. बुजुर्ग का मानना है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर जरूरत की चीज और सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं. अमेरिका की तकनीक भले ही उन्नत हो, लेकिन आम आदमी की जेब और सुविधाओं के मामले में भारत का मुकाबला करना मुश्किल है. यह अनुभव बताता है कि हम अपने देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को कितनी सहजता से लेते हैं. भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता और अफोर्डेबिलिटी दुनिया में मिसाल है.

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