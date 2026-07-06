जेल है या फाइव स्टार होटल? यहां कैदियों को मिलती है लग्जरी सुविधाएं, यकीन करना मुश्किल!

World's most luxurious prisons: जेल का नाम लेते ही दिमाग में अंधेरी कोठरियां और लोहे की भारी सलाखें घूमने लगती हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसी जेल भी हो सकती है, जहां कैदियों के पास निजी कमरे, संगीत स्टूडियो और यहां तक कि जिम की भी सुविधा हो? जी हां, दुनिया में ऐसी कई जेलें हैं जो किसी फाइव स्टार होटल को भी टक्कर दे सकती हैं.

नॉर्वे और स्वीडन की अनोखी जेलें (Unique Prisons of Norway and Sweden)

नॉर्वे की हैल्डन जेल को दुनिया की सबसे आधुनिक जेल माना जाता है. यहां कैदियों के लिए संगीत स्टूडियो, लाइब्रेरी और खेलकूद के लिए शानदार व्यवस्था है. प्रशासन का मानना है कि सम्मानजनक माहौल मिलने से कैदियों का व्यवहार बदल जाता है.

स्वीडन की जेल (Best prisons in the world)

स्वीडन की सोलेंटुना जेल भी इसी राह पर है. यहां कैदियों को टीवी, रसोई के इस्तेमाल की आजादी और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है. यह सुधार की एक अनूठी मिसाल है.

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ऑस्ट्रिया से स्पेन तक का सफर (Journey from Austria to Spain)

ऑस्ट्रिया की जस्टिजसेंटर लियोबेन जेल अपनी बनावट के लिए मशहूर है. यहां कैदियों के कमरे में बड़ी खिड़कियां, निजी बाथरूम और आरामदायक फर्नीचर हैं.

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स्पेन की जेल (Luxury Prisons list)

वहीं स्पेन की अरांखुएज जेल बच्चों के साथ रहने वाले कैदियों के लिए बनी है. इसका मकसद माता-पिता और बच्चों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को टूटने न देना है. यह जेलें दिखाती हैं कि सजा का असली मकसद सिर्फ कैद करना नहीं, बल्कि इंसान को सुधारना भी है. भले ही ये सुविधाएं किसी होटल जैसी लगें, लेकिन कैदी अपनी आजादी से वंचित रहते हैं और उन्हें कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है. यह सुधारात्मक व्यवस्था दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)