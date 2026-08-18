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उमस भरी गर्मी फुर्र होगी, सावन में आज मौसम फिर मारेगा पलटी, दिल्ली-यूपी से उत्तराखंड तक 14 राज्य में IMD अलर्ट

Weather Update Today: मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR, यूपी, बिहार समेत 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से फिलहाल मॉनसून एक्टिव दिख रहा है.

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उमस भरी गर्मी फुर्र होगी, सावन में आज मौसम फिर मारेगा पलटी, दिल्ली-यूपी से उत्तराखंड तक 14 राज्य में IMD अलर्ट
Delhi Weather News: आज का मौसम
PTI
नई दिल्ली:

दिल्ली, समेत पूरे उत्तर भारत में फिर से मॉनसून की बारिश लौटने वाली है. करीब हफ्ते भर तक उमस भरी गर्मी से राहत के बाद मौसम फिर अंगड़ाई लेगा, जिससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश पड़ेगी. अगले एक हफ्ते तक इन इलाकों में बारिश के संकेत हैं.दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में 18 अगस्त और फिर 21 से 22 अगस्त को बारिश होने के आसार हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 21 और 22 अगस्त को बारिश का संकेत है. जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18 से 23 अगस्त तक झमाझम बारिश की संभावना बनी हुई है. 20 और 22 अगस्त के बीच भारी बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी बारिश ने सावन के आखिरी दिनों में तेज बारिश की संभावना जताई है.

उत्तराखंड और हिमाचल में  बारिश

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना बनी हुई है. एक हफ्ते तक राहत के बाद इन पहाड़ी इलाकों में फिर से जोरदार बरसात होने वाली है, ऐसा मौसम विभाग ने संकेत दिया है.हिमाचल प्रदेश में 19 से 21 अगस्त तक, उत्तराखंड में 18 से 23 अगस्त तक और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में 20 अगस्त तक बारिश का अलर्ट है.

बंगाल की खाड़ी में कम दबाव से मॉनसून सक्रिय

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से देशभर में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय. उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और दक्षिणी राज्यों तक झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है. ओडिशा के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 18 अगस्त के लिए बुलेटिन जारी करते हुए देश के 14 राज्यों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. यूपी, बिहार, ओडिशा, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना बन रही है. 

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