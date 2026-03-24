12 लाख कमाने वाली महिला ने 75 लाख की नौकरी के लिए किया अप्लाई, रिजेक्ट होने पर किया सेलिब्रेट, जानिए क्यों?

एक महिला की ईमानदार कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जो बताती है कि हर हार बुरी नहीं होती. कभी-कभी असफलता ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास कराती है. ऋतु मौर्य नाम की महिला ने बताया कि उन्होंने एक ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई किया, जिसका पैकेज 65 लाख रुपये से 75 लाख रुपये सालाना था, जबकि उस समय उनकी सैलरी करीब 12 लाख रुपये थी. उन्हें लगा कि यह नौकरी उनकी क्षमता से बाहर है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की.

इंटरव्यू तक पहुंचीं, लेकिन नहीं हुआ सिलेक्शन

ऋतु ने बताया, कि शुरुआत में वह खुद को इस नौकरी के लिए योग्य नहीं मान रही थीं. लेकिन, एक सहकर्मी के कहने पर उन्होंने अप्लाई किया. हैरानी की बात यह रही कि वह इंटरव्यू के कई राउंड पार करते हुए फाइनल राउंड तक पहुंच गईं. हालांकि, अंत में कंपनी ने उनसे ज्यादा अनुभव वाले (करीब 15 साल अनुभव) उम्मीदवार को चुन लिया. ऋतु ने इस फैसले को पूरी तरह सही माना, लेकिन उन्होंने इसे हार नहीं बल्कि 'प्यारी हार' बताया.

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आत्मविश्वास में आया बड़ा बदलाव

ऋतु कहती हैं कि इस अनुभव ने उनकी सोच बदल दी. उन्हें एहसास हुआ कि वह जितना खुद को समझती थीं, उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं. उन्होंने बताया कि अगर वह पहले ही खुद को रोक देतीं, तो शायद कभी यह नहीं जान पातीं कि वह इतनी बड़ी नौकरी के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकती हैं. यह अनुभव उनके जीवन का एक अहम मोड़ बन गया, जिसने उन्हें बड़े सपने देखने और उन पर काम करने की हिम्मत दी.

लोगों को दिया खास संदेश

वीडियो के अंत में ऋतु ने लोगों को सलाह दी कि कभी भी खुद को कम न समझें. उन्होंने कहा, कि अक्सर हम खुद ही अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं, जबकि असल में हमारी क्षमता उससे कहीं ज्यादा होती है. इसलिए खुद को मौका देना बेहद जरूरी है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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