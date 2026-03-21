रील बना रही लड़कियों के बीच में कूद पड़ा सिक्योरिटी गार्ड, ‘बेबी डॉल' पर ऐसे नाचा, लोग बोले- असली Baby Doll!

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार और दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने डांस से सबका दिल जीत लिया. वीडियो की शुरुआत में कुछ लड़कियां एक रिहायशी सोसाइटी के खुले परिसर में डांस रील शूट करने के लिए तैयार खड़ी नजर आती हैं. जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, वे बेबी डॉल गाने पर शानदार तालमेल के साथ डांस करना शुरू कर देती हैं.

अचानक हुई गार्ड की एंट्री

इसी दौरान वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड भी उनके बीच खड़ा नजर आता है. लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भी डांस स्टेप्स को पकड़ लेता है और लड़कियों के साथ ताल से ताल मिलाने लगता है. गार्ड के एक्सप्रेशन्स, टाइमिंग और एनर्जी इतनी शानदार होती है कि ऐसा लगता है जैसे वो पहले से ही इस डांस का हिस्सा हो.

देखें Video:

एक्सप्रेशन्स और एनर्जी ने जीता दिल

वीडियो की खास बात ये रही कि गार्ड ने बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस किया. उसने अपने स्टाइल और एक्सप्रेशन्स से पूरे माहौल को और भी मजेदार बना दिया. लड़कियां भी पहले तो अपने डांस में व्यस्त थीं, लेकिन जैसे ही उन्हें गार्ड की परफॉर्मेंस दिखी, वे मुस्कुराने और हंसने लगीं.

सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जहां लोगों ने गार्ड के डांस की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, यह पौष्टिक है, जबकि दूसरे ने कहा, अंकल जी कमाल हैं, ये तो बहुत बढ़िया है! कई लोगों का मानना है कि गार्ड ने सिर्फ डांस में हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि अपने नेचुरल अंदाज से पूरे वीडियो को और भी खास बना दिया.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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