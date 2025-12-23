बस एक कॉल किया… और पूरा फोन खाली! डिलीवरी के नाम पर ऐसा स्कैम, सुनकर डर जाएंगे

Delivery Call Scam: मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में एक नया और खतरनाक ऑनलाइन स्कैम तेजी से फैल रहा है. इस स्कैम का खुलासा एक वायरल वीडियो के ज़रिए हुआ है, जिसे इंस्टाग्राम पर @personality_doctor नाम की यूज़र ने शेयर किया है. वीडियो को अब तक 3 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और 6 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. डियो में एक महिला बताती है कि यह स्कैम उसके भाई के साथ हुआ, जिसके बाद उसने लोगों को सतर्क करने के लिए यह अनुभव साझा किया.

कैसे शुरू होता है यह स्कैम?

महिला के मुताबिक, सबसे पहले उसके भाई को एक डिलीवरी पार्टनर का कॉल आया. कॉल करने वाले ने कहा कि आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और एक दूसरा नंबर देकर उस पर कॉल करने को कहा. जैसे ही उसके भाई ने उस दिए गए नंबर पर कॉल किया, सामने वाले ने कहा कि आपकी कॉल कहीं और फॉरवर्ड हो रही है और इसे चेक करने की बात कही. बस यहीं से खेल शुरू हो गया.

देखें Video:

एक चेक और सबकुछ हैक!

जैसे ही कॉल फॉरवर्डिंग से जुड़ी प्रक्रिया की गई, कुछ ही मिनटों में पूरा व्हाट्सऐप हैक हो गया. इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर कंट्रोल चला गया. यहां तक कि बैंक अकाउंट भी हैक होने की स्थिति में आ गया. हालांकि, समय रहते परिवार ने सतर्कता दिखाई. जैसे ही उन्हें हैकिंग का शक हुआ, वे तुरंत नज़दीकी बैंक पहुंचे और अपना अकाउंट होल्ड पर डलवाया ताकि कोई भी लेनदेन न हो सके. इसके बाद उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई. अच्छी बात यह रही कि अभी तक किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह घटना एक बड़ा सबक ज़रूर है.

ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए जरूरी सावधानियां

1. डिलीवरी पार्टनर से कहें कि वह खुद आपसे सीधे संपर्क करे

2. किसी भी शक की स्थिति में तुरंत बैंक जाकर अकाउंट होल्ड कराएं

3. नज़दीकी साइबर थाने में तुरंत शिकायत दर्ज करें

4. अपने दोस्तों और परिवार को कॉल कर अपने व्हाट्सऐप अकाउंट की रिपोर्ट करने को कहें

5. हर समय सतर्क और सुरक्षित रहें

क्यों जरूरी है सतर्क रहना?

इस तरह के स्कैम अब बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहे. एक छोटी सी गलती आपका पूरा डिजिटल जीवन खतरे में डाल सकती है. अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो अनजान कॉल और नंबरों से दूरी बनाए रखें.

