Gold Silver Price Today: ईरान युद्ध के बीच धड़ाधड़ गिरे सोने-चांदी के दाम,आज कितना हुआ सस्ता? देखें दिल्ली-मुंबई समेत आपके शहर का ताजा भाव

Gold Silver Price Today In India: सोने और चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए शानदार मौका है. आज यानी सोमवार 16 मार्च को सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ी है और चांदी के दाम भी लुढ़क गए हैं. सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी आज सोने-चांदी की कीमतों में कमजोरी देखी जा रही है. ऐसे में अगर आज आप सोने-चांदी की खरीद या निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां जानिए आज आपके शहर में सोना-चांदी कितना सस्ता हुआ है और इसकी बड़ी वजह क्या है...

MCX पर आज क्या हैं सोने-चांदी के भाव?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज ट्रेडिंग के दौरान सोने और चांदी दोनों में लाल निशान देखा गया. 2 अप्रैल 2026 के कॉन्ट्रैक्ट वाला सोना ₹1,966 (1.24%) की गिरावट के साथ ₹1,56,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है.वहीं, 5 मई 2026 के कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी में बड़ी गिरावट आई है. यह ₹5,110 (1.97%) टूटकर ₹2,54,325 पर आ गई है.

देश के बड़े शहरों में आज आज सोने का भाव (Gold Rate Today)

सोने की खरीदारी करने वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला है. देश के प्रमुख शहरों में सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत (Gold Price Today) की बात करें, तो चेन्नई में सोना सबसे महंगा ₹1,59,260 के स्तर पर बिक रहा है. वहीं, हैदराबाद में इसकी कीमत ₹1,59,050 और बेंगलुरु में ₹1,58,920 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है.

देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,58,520 प्रति 10 ग्राम चल रहा है.अगर आप गहने बनवाने के लिए 22 कैरेट सोना खरीदना चाहते हैं, तो इसका औसत भाव ₹1,45,900 प्रति 10 ग्राम के आसपास है.मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,58,800 प्रति 10 ग्राम पर है,, जबकि कोलकाता में यह ₹1,58,580 पर बिक रहा है.

प्रमुख शहरों में आज चांदी की कीमत (Silver Rate Today)

चांदी की कीमतों (Silver Price Today) में भी शहरों के हिसाब से काफी अंतर देखने को मिल रहा है. आज चेन्नई में चांदी सबसे ऊंचे स्तर ₹2,59,990 प्रति किलो पर पहुंच गई है, जबकि हैदराबाद में इसका भाव ₹2,59,650 चल रहा है. मुंबई में चांदी ₹2,59,240 के भाव पर उपलब्ध है. वहीं, कोलकाता एक किलो चांदी के लिए आपको ₹2,58,900 और दिल्ली में एक किलो चांदी के लिए ₹2,58,790 खर्च करने होंगे. बता दें कि इन कीमतों में अभी GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं.

इंटरनेशनल मार्केट का हाल

दुनिया भर के बाजारों में भी आज बिकवाली का माहौल है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 0.66% की कमजोरी के साथ 5,028 डॉलर प्रति औंस पर है. वहीं, चांदी 0.79% की गिरावट के साथ 80.70 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है. बता दें कि अभी एक महीना भी नहीं हुआ है जब सोने ने ₹1.80 लाख और चांदी ने ₹4.20 लाख का अपना ऑल-टाइम हाई छुआ था.

सोना सस्ता होने की 3 बड़ी वजहें

जानकारों का मानना है कि सोने की कीमतों में इस गिरावट के पीछे ये तीन मुख्य कारण हैं:

यूएस फेड की बैठक

17 मार्च से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अहम बैठक शुरू हो रही है. निवेशकों को डर है कि कच्चे तेल की महंगाई को देखते हुए फेड ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करेगा, इसलिए लोग फिलहाल सतर्क हैं.

डॉलर की मजबूती

कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार रहने से अमेरिकी डॉलर को मजबूती मिल रही है, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है.

ईरान युद्ध का असर

युद्ध की वजह से 'सेफ हेवन' एसेट के तौर पर सोने की डिमांड बनी हुई है, लेकिन मार्केट में आई हालिया अस्थिरता और प्रॉफिट बुकिंग के चलते कीमतों में गिरावट आई है.