मारुति ऑल्टो के मालिक ने कार के पीछे लगाया ऐसा स्टिकर, लोग बोले- नेक्स्ट लेवल बंदा है ये

सोशल मीडिया पर इन दिनों कर्नाटक से जुड़ा एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक साधारण-सी मारुति ऑल्टो कार दिखती है, लेकिन इसकी पिछली तरफ लगा स्टिकर इसे खास बना देता है. इस कार पर लिखा है- दूरी बनाकर रखें, EMI पेंडिंग है. आमतौर पर सड़कों पर दिखने वाले सेफ्टी मैसेज को इस तरह के मज़ाकिया ट्विस्ट ने इंटरनेट यूज़र्स का दिल जीत लिया है.

कहां का है यह वीडियो?

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूज़र @bearys_in_dubai ने शेयर किया है. क्लिप में कार कर्नाटक के मंगलुरु स्थित सर्किट हाउस रोड पर ट्रैफिक के बीच चलती हुई दिखाई देती है. कैमरा जैसे ही कार के पीछे लगे स्टिकर पर जाता है, पूरा मैसेज सामने आता है और यहीं से मज़ा शुरू हो जाता है.

देखें Video:

5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़

वीडियो अब तक 5 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि इसे 3 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग इसे अपनी ज़िंदगी से जोड़ते हुए जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, 'हंसी भी आ रही है और दर्द भी हो रहा है'. दूसरे ने कहा, 'लड़के हंसेंगे, मर्दों को दर्द समझ आएगा.' वहीं किसी ने मज़ाक में लिखा, 'बैंक के प्रति वफादार. कई लोगों ने इसे 'अब तक का सबसे बेहतरीन स्लोगन' बताया, तो कुछ ने कहा- 'भारत शुरुआती लोगों के लिए नहीं है.

कार स्टिकर और इंटरनेट का पुराना रिश्ता

यह पहली बार नहीं है जब किसी कार के स्टिकर ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हो. इससे पहले तमिलनाडु से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक छोटी कार पर लिखा था- 'मेरी दूसरी कार BMW है'. शुरुआत में लोगों को यह मज़ाक लगा, लेकिन जैसे ही कैमरा घूमा, घर के अंदर सच में BMW खड़ी दिखी और वीडियो इंटरनेट पर छा गया.

क्यों जुड़ पा रहे हैं लोग इस स्टिकर से?

इस वायरल स्टिकर की सबसे बड़ी वजह है- मिडिल क्लास की सच्चाई. EMI, लोन और किस्तों के बीच जीने वाली ज़िंदगी को इस एक लाइन ने बड़े हल्के-फुल्के अंदाज़ में बयां कर दिया. शायद यही वजह है कि लोग हंस भी रहे हैं और खुद को इसमें देख भी पा रहे हैं.

