हाई हील्स पहनकर महिला ने दिखाए कमाल के करतब, वीडियो देख हर कोई रह गया दंग

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Record) ने सोशल मीडिया पर महिला के इस रिकॉर्ड का वीडियो (Video) भी शेयर किया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक महिला हाई हील्स पहने हुए रस्सी पर कूद रही है. कैलिफोर्निया में सांता मोनिका बीच पर किए गए स्टंट (Stunt) में महिला ने हाई हील्स पहनकर भी हैरतअंगेज स्टंट आसानी से कर दिखाए. स्टंट करते हुए महिला पूरे समय मुस्कुराती हुई दिखाई दी. जिसे देख अंदाजा हो रहा है कि महिला को हाई हील्स में कोई दिक्कत नहीं हुई.

यहां देखिए वीडियो-

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा, 'Most bum bounces in high heels on a slackline in one min ????25 by @ olga.henry" वीडियो वायरल हो गया है, और लोग महिला के इस अद्भुत कौशल से काफी प्रभावित दिखे. इस वीडियो को तकरीबन 16 घंटे पहले पोस्ट किया गया था. तब से लेकर अब तक इसे 29,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. इस वीडियो (Video) को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा कि मेरे लिए तो हाई हील्स में चलना भी दूभर है मगर वीडियो में दिख रही महिला ने हाई हील्स में कमाल का करतब दिखाया.

