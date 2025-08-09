विज्ञापन
जहरीले कोबरा के सामने खड़े रहे 2 शेर, नजारा देख हैरान रह गए लोग

शेर और कोबरा का यह दुर्लभ आमना-सामना सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इसमें न किसी की जीत हुई, न हार...बस एक छिपकली की किस्मत चमक गई और तीनों बिना नुकसान के अपनी-अपनी राह चल पड़े.

शेर और कोबरा आमने-सामने, वीडियो हुआ वायरल

Sher Aur Cobra Ka Face Off: जंगल में अक्सर शिकारी और शिकार का खेल चलता रहता है, लेकिन जब जंगल का राजा शेर और जहर का बादशाह कोबरा आमने-सामने आ जाएं, तो नजारा अद्भुत बन जाता है. हाल ही में इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में दो शेर एक कोबरा के आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं. यह नजारा जितना रोमांचक है, उतना ही सिहरन पैदा करने वाला भी.

टकराव से बचते नज़र आए दोनों (Lion cobra ka video)

वीडियो में साफ दिखता है कि दोनों शेरों को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोबरा के जहर का अंदाजा भी है. यही वजह है कि वे कोबरा के इर्द-गिर्द घूमते तो हैं, लेकिन दूरी बनाए रखते हैं. आंखों में आंखें डालकर खड़े होने के बावजूद, न तो शेर आगे बढ़ते हैं और न ही कोबरा पीछे हटता है. यह मुठभेड़ कुछ सेकंड नहीं, बल्कि काफी देर तक चलती है.

यहां देखें वीडियो

छिपकली बनी सरप्राइज एंट्री (viral safari video)

जैसे ही तनाव कम होता है, इस मुठभेड़ में एक नया किरदार जुड़ जाता है...एक छिपकली. माना जा रहा है कि कोबरा उसका शिकार करने आया था, लेकिन शेरों के आने से उसका ध्यान बंट गया. जैसे ही कोबरा वहां से हटता है, छिपकली सीधे शेरों के पास पहुंच जाती है. हैरानी की बात यह है कि शेर भी छिपकली (Lion Vs Cobra Face Off) को नुकसान नहीं पहुंचाते और उसे जाने देते हैं.

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय (dangerous animal encounter)

इस अद्भुत पल का वीडियो @daniel_wildlife_safari ने Instagram पर पोस्ट किया, कैप्शन दिया है 'जिंदगी में एक बार देखने को मिलता है.' 6 फरवरी को अपलोड हुई इस क्लिप को अब तक 72 लाख से ज्यादा व्यूज, 92 हजार लाइक्स और सैकड़ों कमेंट मिल चुके हैं. लोगों को सबसे ज्यादा मजा शेर और कोबरा के बीच की आंख-मिचौली में आया. एक यूजर ने मजाक में लिखा, सांप शेरों से भागता है, छिपकली शेरों की ओर दौड़ती है.

