चूल्हे के ठीक सामने संडास! मुंबई का 1.25 करोड़ रुपये का फ्लैट देखकर यूजर्स बोले- घर है या माचिस की डिब्बी

Expensive Flat in Mumbai: मुंबई का रियल एस्टेट पहले से ही ऊंची कीमतों और छोटे घरों के लिए बदनाम रहा है, लेकिन अब एक वायरल वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है. 1.25 करोड़ रुपये की कीमत वाले एक छोटे से फ्लैट का टूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी वजह है उसका अजीबोगरीब लेआउट, जहां रसोई के चूल्हे के ठीक सामने संडास बना हुआ है.

लॉबी समझा था, हॉल निकला...

इंस्टाग्राम यूज़र जयंतिका द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में फ्लैट का पूरा टूर दिखाया गया है. वीडियो की शुरुआत में टेक्स्ट लिखा आता है- मुंबई में स्थित इस संपत्ति की कीमत 1.2 करोड़ रुपये है. वीडियो में जयंतिका सबसे पहले एक छोटे लेकिन सजे हुए कमरे को दिखाती हैं और बताती हैं कि उन्होंने पहले इसे लॉबी समझ लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वही ड्रॉइंग रूम है.

चूल्हे के सामने बना संडास!

वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब आता है, जब वह किचन दिखाती हैं. वह कहती हैं- जहां आपका चूल्हा आएगा, उसके ठीक सामने संडास है. इसके बाद वह बेहद छोटे बेडरूम की झलक दिखाती हैं, जहां बिस्तर के अलावा ज़्यादा जगह नहीं है.वीडियो के अंत में वह कहती हैं- मुंबई में कुछ भी चल रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों के मज़ेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट सेक्शन में जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूज़र ने लिखा- बाथरूम हॉल जितना बड़ा लग रहा है. दूसरे ने तंज कसते हुए कहा- माचिस की डिब्बी में इससे ज़्यादा तीली आ जाती है. एक अन्य यूज़र ने मज़ाक में लिखा- टॉयलेट सीट पर बैठकर उबलते दूध पर नज़र रखने की सुविधा दे दी है. वहीं एक कमेंट में चिंता भी जताई गई- लोग फिर भी ये फ्लैट खरीद लेंगे, इसलिए बिल्डर्स ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं.

यह वीडियो सिर्फ़ एक फ्लैट का टूर नहीं, बल्कि मुंबई के रियल एस्टेट की सच्चाई पर सवाल है- क्या आसमान छूती कीमतों के बदले लोगों को सही रहने की जगह मिल पा रही है?

