भारत की सबसे साफ़ ट्रेन? वायरल Video में दिखा नॉर्थ ईस्ट के यात्रियों का कमाल, देखकर शर्म से झुक जाएंगी आंखें

भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सफ़ाई को लेकर बहस कोई नई नहीं है. खासकर ट्रेनों में सफ़र के दौरान गंदगी एक आम समस्या बन चुकी है, जहां कई यात्री कचरा फैलाने से नहीं हिचकते और सारी ज़िम्मेदारी प्रशासन पर डाल देते हैं. लेकिन, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस सोच को पूरी तरह चुनौती दे रहा है. यह वीडियो नॉर्थ ईस्ट की एक ट्रेन से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है.
नॉर्थ ईस्ट की ट्रेन में दिखा असली सिविक सेंस
इंस्टाग्राम पर @daily.passenger नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वायरल वीडियो में आइज़ोल-गुवाहाटी ट्रेन का नज़ारा दिखाई देता है. वीडियो में यात्री खुद ही अपने कचरे को छोटे-छोटे बैग्स में इकट्ठा करते नज़र आते हैं. सबसे खास बात यह है कि लोग उन बैग्स को अपनी सीट के पास ही टांग देते हैं, ताकि कचरा इधर-उधर न फैले. वीडियो के साथ लिखा गया- न कोई अनाउंसमेंट, न रेलवे का कोई निर्देश… बस एक आदत. साफ़ जगहें इसलिए साफ़ नहीं रहतीं क्योंकि सरकार सफ़ाई करती है.
देखें Video:
वीडियो शेयर करने वाले यूज़र ने खुद को नॉर्थ इंडिया से बताया और लिखा कि इस नज़ारे ने उन्हें आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने कहा, कि हम अक्सर गंदी ट्रेनों और सड़कों की शिकायत करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार पर सवाल नहीं उठाते. उनके शब्दों में- साफ़ जगहें सिर्फ़ प्रशासन की वजह से साफ़ नहीं रहतीं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग परवाह करते हैं. नॉर्थ ईस्ट से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है.
सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई. एक यूज़र ने लिखा- नॉर्थ ईस्ट के लोगों से हम सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए. दूसरे ने कहा- ये इलाके की बात नहीं, लोगों की सिविक सेंस की बात है. वहीं तमिलनाडु से एक यूज़र ने कमेंट किया- ये देखकर अच्छा लगा. उम्मीद है पूरे भारत में ऐसा अपनाया जाए. बस कचरा सही तरीके से डिस्पोज़ हो. एक अन्य यूज़र ने बचपन की सीख याद दिलाते हुए लिखा- हमें बचपन से सिखाया गया है कि कचरा जेब या बैग में रखो और डस्टबिन में ही डालो.
यह वायरल वीडियो सिर्फ़ एक ट्रेन का नज़ारा नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश है. साफ़ भारत कोई अभियान नहीं, बल्कि एक आदत और सोच है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग सालों से निभा रहे हैं.
