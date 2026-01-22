विज्ञापन
अब गाय भी औज़ार चलाने लगी! वैज्ञानिक बोले- ये इतिहास का पहला मामला है

वेरोनिका सिर्फ़ एक गाय नहीं, बल्कि विज्ञान के लिए एक सवाल है- क्या हम जानवरों की बुद्धिमत्ता को सही मायनों में समझ पाए हैं? यह खोज बताती है कि प्रकृति आज भी इंसान को हैरान करने की ताक़त रखती है.

इंसान नहीं, गाय ने किया कमाल!

 Veronika cow Austria: जानवरों की समझ और बुद्धिमत्ता को लेकर विज्ञान लगातार नई खोजें कर रहा है, लेकिन अब जो सामने आया है, उसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है. ऑस्ट्रिया की एक गाय वेरोनिका सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, क्योंकि वह अपने शरीर को खुजलाने के लिए झाड़ू, डंडे और रेक जैसे औज़ारों का इस्तेमाल करती दिखी. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मानव इतिहास में पहली बार दर्ज हुआ मामला है, जब किसी गाय को औज़ारों का इस्तेमाल करते देखा गया.

औज़ार इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली गाय

ऑस्ट्रिया की वेरोनिका नाम की इस गाय का वीडियो सामने आने के बाद वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन किया. यह रिसर्च प्रतिष्ठित जर्नल करंट बायोलॉजी में प्रकाशित हुई है, जिसे वियना यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने अंजाम दिया. अध्ययन में पाया गया कि वेरोनिका अपने शरीर के अलग-अलग हिस्सों को खुजलाने के लिए कभी झाड़ू का ब्रिसल वाला हिस्सा, तो कभी लकड़ी वाला सिरा का इस्तेमाल करती है. यह इस बात का प्रमाण है कि गाय न सिर्फ औज़ार उठाती है, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से उनका चुनाव भी करती है.

वैज्ञानिक क्यों हैं हैरान?

रिसर्च के दौरान कुल 7 सेशन्स में 70 से ज़्यादा बार वेरोनिका को औज़ारों का इस्तेमाल करते देखा गया. अगर झाड़ू सही एंगल पर नहीं होती, तो वह पहले अपनी जीभ से उसे सही जगह लाती फिर दांतों से पकड़कर शरीर पर रगड़ती. वैज्ञानिकों के अनुसार, एक ही औज़ार को अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करना ‘मल्टी-पर्पज़ टूल यूज़' कहलाता है, जो अब तक केवल प्राइमेट्स या कुछ गिने-चुने जानवरों में ही देखा गया था.

किसान ने क्या कहा?

वेरोनिका की देखभाल करने वाले किसान विटगार विएगेल ने बताया कि गाय कई सालों से लकड़ी के टुकड़ों से खेलती थी. धीरे-धीरे उसने उन्हें खुजलाने के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया. उनका कहना है- उसकी समझ देखकर मैं हैरान रह गया. जानवर हमें धैर्य, शांति और संतोष सिखा सकते हैं.

जानवरों की बुद्धिमत्ता पर फिर से सोचने का वक्त

वैज्ञानिकों ने पहले भी बंदरों को पत्थरों से मेवे तोड़ते, ओरंगुटान को पत्तों से आवाज़ बदलते, हाथियों को अपने मृत साथियों के लिए शोक मनाते देखा है. लेकिन गाय द्वारा औज़ारों का इस्तेमाल करना यह साबित करता है कि पालतू जानवरों की समझ को अब तक कम आंका गया है. वेरोनिका सिर्फ़ एक गाय नहीं, बल्कि विज्ञान के लिए एक सवाल है- क्या हम जानवरों की बुद्धिमत्ता को सही मायनों में समझ पाए हैं? यह खोज बताती है कि प्रकृति आज भी इंसान को हैरान करने की ताक़त रखती है.

