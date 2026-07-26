VIDEO: मिल गई विंडोज वॉलपेपर वाली असली जगह, नजारा देख फटी रह जाएंगी आंखें

Windows Wallpaper Real Location: हर किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर कभी न कभी गुफा और समुद्र के किनारे जैसा दिल छू लेने वाला वॉलपेपर जरूर आया होगा. गुफा के अंदर से दिखता हुआ समुद्र और सामने खड़े विशाल चट्टानों का वो खूबसूरत नजारा सालों से लोगों का ध्यान खींचते आ रहा है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये कोई ग्राफिक्स नहीं, बल्कि धरती पर मौजूद एक असली जगह है. हाल ही में एक महिला ट्रैवलर ने उस आइकॉनिक विंडोज वॉलपेपर वाली असली जगह पर पहुंचकर सबको हैरान कर दिया. वहां का असली नजारा देखकर लोग अपनी खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं.

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स्क्रीन से सीधे रियल लोकेशन तक का सफर (Screen to Real Location Journey)

कंप्यूटर चालू करते ही स्क्रीन पर दिखने वाली गुफा और समुद्र का वो नजारा तो आप सभी को याद ही होगा. हाल ही में एक वायरल वीडियो में एक महिला ने खुद अपने लैपटॉप को लेकर उस गुफा के अंदर जा पहुंची और अपनी स्क्रीन को सामने के नजारे से मिलाया. आगे जाकर गुफा से जैसे ही रोशनी बाहर आई, बिल्कुल वही आइकॉनिक नजारा सामने दिख रहा था.

चट्टानें और समुद्र का वही अनोखा तालमेल (Rocks and Beach View Matching Reality)

गुफा से बाहर का जो नजारा दिख रहा था, वो हूबहू विंडोज की वॉलपेपर फोटो से मेल खा रहा था. दूर नीले समुद्र के बीच खड़ी दो विशाल चट्टानें और धूप की सुनहरी किरणों को देखकर ऐसा लगेगा मानो ये कोई सपना हो, लेकिन ये लोकेशन असली है. वीडियो देख चुके लोग अब इंटरनेट पर इस जगह का नाम और लोकेशन खोजने में जुट गए हैं. वीडियो को खूब देखा और पसंद किया जा रहा है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)