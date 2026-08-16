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वाराणसी एयरपोर्ट पर चली गोली, 2 लोग घायल; आजमगढ़ के एक यात्री की पिस्टल से फायरिंग

यूपी के वाराणसी एयरपोर्ट पर आज यानी रविवार सुबह-सुबह गोली चलने की घटना सामने आई है. मामले में दो लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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वाराणसी एयरपोर्ट पर चली गोली, 2 लोग घायल; आजमगढ़ के एक यात्री की पिस्टल से फायरिंग
  • वाराणसी एयरपोर्ट पर आजमगढ़ के एक यात्री की पिस्टल से फायरिंग हो गई, जिसमें दो यात्री घायल हो गए.
  • घायलों को इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया.
  • पुलिस ने आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर उसके पास से पिस्टल जब्त कर ली है.
क्या घटना के बाद उड़ानों में देरी हुई है?
वाराणसी:

उत्तर प्रदेश के वाराणसी एयरपोर्ट पर रविवार को सुबह-सुबह गोली चल गई, जिसमें दो लोगों घायल होने की जानकारी सामने आई है. इन घायलों में एक महिला और एक युवक शामिल हैं. यह फायरिंग की घटना आजमगढ़ के एक यात्री की पिस्तौल से हुई है. उस यात्री ने अपनी पिस्तौल और मैगजीन के बारे में डिक्लेयर भी किया था. मिली जानकारी के मुताबिक, पिस्तौल से अचानक गोली चल गई और जमीन से लड़ने के बाद पास खड़े एक युवक और महिला को लग गई. महिला के जांघ और लड़के के हाथ में बुलेट लगी है.

दोनों घायलों को वाराणसी के हरहुआ इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आजमगढ़ के जिस यात्री की पिस्तौल से गोली चली है, वह एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जाने वाला था.

पुलिस ने क्या कहा?

वाराणसी पुलिस ने बयान जारी करते हुए बताया, "16 अगस्त को करीब साढ़े नौ बजे IX-1810 से मुंबई जाने वाले एक यात्री पिस्तौल लिया हुआ था. वह अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहा था. हथियार की जांच के दौरान यात्री से एक राउंड फायर हो गया, जिससे दो AAICLAS सिक्योरिटी स्क्रीनर्स घायल हो गए."

पुलिस ने आगे बताया कि दोनों को इलाज के लिए न्यू लक्ष्मी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और आगे की जांच जारी है.

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