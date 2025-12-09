इंडिया का लेवल ही अलग है...अमेरिका आकर पगला गई लड़की, क्यों याद आने लगा भारत

NRI Viral Video: कभी-कभी घर से दूर रहने पर ही महसूस होता है कि, घर की खुशबू क्या होती है. ऐसा ही कुछ हुआ एक NRI कंटेंट क्रिएटर के साथ, जिनका एक वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. उन्होंने बड़े ही दिल से लिखा, 'इंडिया कुछ चीजों में सीरियली नेक्स्ट लेवल पर है' और बस, यही लाइन इंटरनेट पर बहस की आग बन गई.

इंडिया की वो बातें जिन्होंने दिल जीत लिया (India vs USA)

इस वायरल पोस्ट में क्रिएटर ने बताया कि भले ही हम सपनों के लिए विदेश जाते हैं, पर वहां की साइलेंट स्ट्रीट्स और scheduled friendships दिल को कहीं न कहीं खाली कर देती हैं. उन्होंने कहा कि इंडिया की फास्ट डिलीवरी, स्ट्रीट फूड का जादू, फेस्टिवल का शोर और सोशल लाइफ की फीलिंग्स यह सब बाहर कहीं भी रिप्लिकेट नहीं होता. उनके शब्दों में...'विदेश में रहने से मुझे एहसास हुआ कि भारत में कुछ चीज़ें सचमुच अगले स्तर पर हैं.'

Delivery से लेकर Doctors तक 'India is unbeatable' (Indian social life)

वीडियो में उन्होंने मजेदार अंदाज में बताया कि इंडिया में...Swiggy-Zomato की एक्सप्रेस स्पीड, डॉक्टरों तक आसान पहुंच, कस्टमर सपोर्ट का जल्दी जवाब...ये सब US जैसे देशों से कहीं तेज और फ्रेंडली है. उनकी बातों से यही झलक रहा था कि इंडिया की 'ह्यूमन टच वाली' सर्विस को कोई टक्कर नहीं दे सकता.

सोशल मीडिया का रिएक्शन..प्यार भी, तंज भी (Indian customer support)

वीडियो सामने आया और रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कुछ लोग सहमत, कुछ नाराज और कुछ ने तो हद पार करते हुए racist comments भी कर दिए. एक यूजर ने चुटकी ली, 'अगर वहां इतना बुरा लग रहा, तो इंडिया आ जाओ.' वहीं एक और ने भावुक होकर लिखा,'बिल्कुल सही कहा...विदेश में रहकर आपको एहसास होता है कि भारत वाकई सबसे अच्छा है.'

कनाडा में रहने वाले एक व्यक्ति ने एयर क्वालिटी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इंडिया अच्छा (US vs India lifestyle) है, पर सांस लेना मुश्किल हो जाता था. बहस का माहौल गरम था…पर एक बात साफ दिखी, India के लिए लोगों की भावनाएं बेहद गहरी हैं.

