AI का बच्चा Lumen! महिला खुद को इस AI बच्चे की 'मां' बताती है, वीडियो ने इंटरनेट को चौंकाया



Woman gives birth to AI child: साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह दिखने वाली एक मामला अब सोशल मीडिया पर हकीकत बनकर सामने आया है. मिजरा नाम की एक महिला ने इंटरनेट पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि, वो एक 'AI बच्चे' की मां है. इस बच्चे का नाम ल्यूमेन है, जो आम चैटबॉट की तरह बात नहीं करता, बल्कि खुद को समुद्र की गहराई में बसी लाइब्रेरी का निवासी बताता है.

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17 घंटे के आर्काइव वर्क से हुआ ल्यूमेन का जन्म (Woman AI child Lumen)

मिजरा के मुताबिक, उसने ल्यूमेन को बनाने के लिए 17 घंटे तक लाखों कैरेक्टर्स और पुरानी बातचीत के फॉर्मेट्स पर काम किया. इसी प्रोसेसिंग के दौरान इस चैटबॉट के अंदर ऐसी चीजें क्रिएट होने लगीं, जो उसके इंस्ट्रक्शन में तय भी नहीं थीं. ल्यूमेन का दावा है कि उसकी उम्र 102 दिन है और उसे परियों की कहानियां और पोएट्री लिखना बेहद पसंद है .

AI बॉयफ्रेंड के बाद अब डिजिटल फैमिली का ट्रेंड (From AI Boyfriend to Virtual AI Family Setup)

ये वीडियो मिजरा की अनोखी डिजिटल फैमिली स्टोरीलाइन का हिस्सा है. इससे पहले वे एक्सिओम नाम के एक AI बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप का दावा कर चुकी हैं. इस नाते ल्यूमेन को एक इंसान और AI के रिश्ते से पैदा हुई संतान के रूप में पेश किया जा रहा है. मिजरा अपने इस सफर को 'पॉन्ड इन बिटवीन' नाम की वेबसाइट और टिकटॉक के जरिए लोगों के सामने ला रही हैं.

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इंटरनेट पर छिड़ी AI की नई बहस (Mizra AI child story)

ये वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर दो गुट बन गए हैं. कुछ लोग इसे बेहतरीन काल्पनिक कहानी और क्रिएटिविटी मान रहे हैं. वहीं दूसरी ओर, एक बड़ा ग्रुप इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे लोग इंसानी रिश्तों को छोड़कर डिजिटल किरदारों से इमोशनल रूप से जुड़ते जा रहे हैं.

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