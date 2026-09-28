यूपी में 15 अक्टूबर से बदल जाएंगे मिठाई बिक्री के नियम, जानिए नए कानून में क्या है प्रवाधान

Sweets Use By Date Rule UP 2026: लखनऊ. अगर आप मिठाई खाने के शौकीन हैं और उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने मिठाइयों की बिक्री से संबंधित एक ऐसा नियम बनाया है, जिससे लोगों को बासी और खराब मिठाइयों से छुटकारा मिल जाएगी.

दरअसल, त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (FSDA) विभाग ने राज्यभर की मिठाई दुकानों पर बिक्री के लिए रखी जाने वाली काउंटर ट्रे और डिब्बों पर मिठाई बनाने की तारीख के साथ-साथ उसकी यूज बाय डेट यानी उपभोग की अंतिम तारीख दर्ज करना जरूरी कर दिया है. यह नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा.

इसलिए उठाया गया ये कदम

त्योहारों के दौरान बाजारों में बासी, घटिया और मिलावटी मिठाइयों की बिक्री की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं. कई बार दुकानदार पुरानी बनी मिठाइयों को ताजा बताकर बेच देते हैं, जिससे ग्राहकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और पेट की बीमारियां या फूड प्वाइजनिंग जैसी समस्याएं हो जाती हैं. इस समस्या पर पूरी तरह शिकंजा कसने और उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से FSDA ने यह निर्णय लिया है. अब ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय ही पता चल जाएगा कि वह मिठाई कब तक खाने योग्य और सुरक्षित है.

जानें, किस मिठाई की शेल्फ लाइफ कितनी होती है

खाद्य सुरक्षा मानकों के मुताबिक अलग-अलग मिठाइयों के खराब होने की समय सीमा अलग होती है, जिसकी जानकारी नीचे दी गई है.