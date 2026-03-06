विज्ञापन
70 की उम्र का प्यार! पति ने पत्नी को जगाते हुए गाया ‘क्या खूब लगती हो’, Video ने छू लिया दिल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पार्किंसन से जूझते एक बुजुर्ग पति अपनी पत्नी को ‘क्या खूब लगती हो’ कहकर प्यार से जगाते नजर आते हैं. इस भावुक पल ने इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल छू लिया.

सोशल मीडिया पर अक्सर शोर-शराबे वाले ट्रेंड वायरल होते हैं, लेकिन कभी-कभी कोई छोटा सा पल भी लोगों के दिल को छू जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग पति अपनी सो रही पत्नी को बेहद प्यार से जगा रहा है. यह भावुक कर देने वाला वीडियो एक बुजुर्ग दंपति के बीच के सच्चे और गहरे प्यार की झलक दिखाता है, जिसे देखकर कई लोग भावुक हो गए.

प्यार से पत्नी को जगाते नजर आए बुजुर्ग पति

वायरल वीडियो की शुरुआत एक शांत बेडरूम से होती है. बिस्तर पर एक बुजुर्ग महिला आराम से सो रही होती हैं. उनके पास खड़े उनके पति उन्हें अचानक जगाने के बजाय बेहद प्यार से कंधा थपथपाते हैं. सफेद टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने बुजुर्ग मुस्कुराते हुए पत्नी से कहते हैं, बड़ी सुंदर दिखती हो… क्या खूब लगती हो… बड़ी सुंदर दिखती हो… उठो. उनकी आवाज में प्यार और अपनापन साफ महसूस होता है. यह छोटा सा पल लोगों को दिखाता है कि सालों साथ रहने के बाद भी रिश्तों में कितना स्नेह बना रह सकता है.

कैप्शन ने लोगों को और भावुक कर दिया

इस वीडियो के साथ लिखा गया कैप्शन भी लोगों को गहराई से छू गया. कैप्शन में लिखा है, अगर 70 की उम्र में कोई मुझे ऐसे नहीं जगा सकता, तो फिर उसका क्या फायदा. एक और लाइन ने इस वीडियो को और ज्यादा भावुक बना दिया. उसमें लिखा था, पार्किंसन भी उनकी आवाज में मौजूद प्यार को शांत नहीं कर पाया. 

लोगों ने कहा - यही असली प्यार है

वीडियो देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे सच्चे और लंबे साथ का खूबसूरत उदाहरण बताया. कई लोगों का कहना है कि यह वीडियो दिखाता है कि असली प्यार बड़े-बड़े इशारों में नहीं, बल्कि छोटी-छोटी बातों और रोजमर्रा की देखभाल में नजर आता है. इस वीडियो ने लोगों को याद दिलाया कि उम्र बढ़ने के साथ प्यार खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा और सुकून भरा हो जाता है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

