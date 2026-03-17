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WAR UPDATE
5 minutes ago

Iran-Israel War Live: ईरान-इजरायल जंग थमने का नाम नहीं ले रही. मिडिल ईस्ट में संकट अब तक बरकरार है. अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर मिसाइलें और ड्रोन बरसा रहे हैं. ईरान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. ईरान खाड़ी देशों में इज़रायल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है.वहीं इजरायल और अमेरिका भी ईरानी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों से होर्मुज़ जलडमरूमध्य की सुरक्षा में मदद के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की है, जो कि वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है. वहीं तनाव के बीच UAE ने अपना एयरस्पेस एहतियातन बंद कर दिया है. ईरान-इजरायल और अमेरिका युद्ध से जुड़ा हर अपडेट यहां पढ़ें.

ये भी पढ़ें-  होर्मुज से भारतीय जहाज पास कराने के बदले अपने जब्त टैंकर वापस मांग रहा ईरान: रायटर्स सूत्र

ये भी पढ़ें-  हॉर्मुज स्ट्रेटः राष्ट्रपति ट्रंप को इस तेल लाइफलाइन को दोबारा खोलना मुश्किल क्यों लग सकता है?

IRAN-ISREL AND US WAR LIVE...

Mar 17, 2026 06:58 (IST)
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दूसरे देश में सेना भेजना, आक्रमण करना अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ-ईरान के उप विदेश मंत्री

अमेरिका संग जंग पर ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबज़ादेह ने उम्मीद जताई कि समझदारी से काम लिया जाएगा और कूटनीति भी काम आएगी. उन्होंने कहा कि जन लोगों ने ईरान को इस युद्ध में घसीटा है, वे उन्हें दलदल में भी फंसा सकते हैं. किसी विदेशी देश को दूसरे देश की धरती पर सेना भेजने, उस पर आक्रमण करने या उस पर कब्जा करने की बात कहना भी बहुत गलत, बेहद गैरजिम्मेदाराना, गैरकानूनी और सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है.अमेरिकियों को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है. वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे सत्ता के नशे में चूर हैं, उन्हें लगता है कि वे जो चाहें कर सकते हैं.

Mar 17, 2026 06:55 (IST)
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मुजतबा खामेनेई स्वस्थ हैं और ज़िम्मेदारी संभाल रहे-ईरान के उप विदेश मंत्री

ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबज़ादेह ने सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई के बारे में कहा कि मैं अटकलों में नहीं पड़ता, हम सिर्फ तथ्यों के आधार पर काम कर रहे हैं. वह स्वस्थ हैं और ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं और वह अपना काम ठीक से कर रहे हैं.

Mar 17, 2026 06:51 (IST)
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Iran War Live: ईरान ने ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मजाक उड़ाया

मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच ईरानी सेना ने ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मजाक उड़ाया

Mar 17, 2026 06:50 (IST)
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Iran War Live: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच UAE ने अपने एयरस्पेस को एहतियातन बंद किया

 अमेरिका-ईरान की जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में पैदा हुए तनाव के बीच UAE ने अपने एयरस्पेस को एहतियातन बंद कर दिया है. 

Mar 17, 2026 06:48 (IST)
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Iran War Live: जंग के बीच अमेरिका को कतर का स्पष्ट संदेश

अमेरिका और ईरान युद्ध पर कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी का बयान: मुझे लगता है कि अमेरिका को संदेश स्पष्ट रूप से दे दिया गया है, चाहे वह आधिकारिक तौर पर हो या अनौपचारिक रूप से. हमें इस क्षेत्र में तनाव कम करने की जरूरत है. हमें क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए समन्वय स्थापित करने की जरूरत है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम 2023 में शुरू हुए तनाव को खत्म करें. यह कोई अलग-थलग संघर्ष नहीं है. होर्मुज जलडमरूमध्य के संबंध में, यह हम सभी के लिए एक चुनौती और खतरा है. ईरान बिना किसी उकसावे के हमारे देशों पर हमला कर रहा है. इन हमलों से आम नागरिक घायल हो रहे हैं. इन हमलों में पड़ोसी देशों के लोग मारे जा रहे हैं.

Mar 17, 2026 06:44 (IST)
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Iran-Israel War LIVE Updates: ईरान को परमाणु हथियार मिले तो मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता है-ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकना वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी है. उन्होंने तर्क दिया कि अगर ईरान के पास ये हथियार आ गए तो वह तुरंत इनका इस्तेमाल करेगा और पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता है. 

Mar 17, 2026 06:42 (IST)
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Iran-Israel War LIVE Updates:युद्ध से तेल की कीमतों में 40 से 50% की बढ़ोतरी

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के बदले में ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हमले और खाड़ी में मिसाइल और ड्रोन हमलों की लहरों की वजह से वैश्विक तेल की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

Mar 17, 2026 06:41 (IST)
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Iran-Israel War LIVE Updates: ट्रंप ने सहयोगियों से मांगी होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा में मदद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सहयोगियों से होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा में मदद करने की अपील की. लेकिन यूरोपीय शक्तियों ने ईरान द्वारा बंद किए गए इस अहम जलमार्ग को फिर से खोलने के संभावित मिशन का विरोध किया. वहीं ट्रंप ने उनकी अपील पर मिली ठंडी प्रतिक्रिया की आलोचना की

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