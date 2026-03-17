अमेरिका और ईरान युद्ध पर कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी का बयान: मुझे लगता है कि अमेरिका को संदेश स्पष्ट रूप से दे दिया गया है, चाहे वह आधिकारिक तौर पर हो या अनौपचारिक रूप से. हमें इस क्षेत्र में तनाव कम करने की जरूरत है. हमें क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए समन्वय स्थापित करने की जरूरत है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम 2023 में शुरू हुए तनाव को खत्म करें. यह कोई अलग-थलग संघर्ष नहीं है. होर्मुज जलडमरूमध्य के संबंध में, यह हम सभी के लिए एक चुनौती और खतरा है. ईरान बिना किसी उकसावे के हमारे देशों पर हमला कर रहा है. इन हमलों से आम नागरिक घायल हो रहे हैं. इन हमलों में पड़ोसी देशों के लोग मारे जा रहे हैं.