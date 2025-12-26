हम भारतीय नहीं सुधरेंगे... लंदन की सड़कों को पान की पीक से रंगा, पत्रकार ने दिखाया सच

लंदन की सड़कों पर पान की पीक से बने भूरे धब्बों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हो रहा है. यूके की जर्नलिस्ट ब्रूक डेविस ने इस मुद्दे को कैमरे में कैद किया, जिसके बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. उन्होंने लंदन के वेम्बली इलाके में सिर्फ 30 मिनट की वॉक के दौरान करीब 50 पान के दाग गिने.

30 मिनट में 50 दाग

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में ब्रूक डेविस ने तंज भरे लहजे में कहा, 'चलो बात करते हैं लंदन के भूरे दागों की.' उन्होंने बताया कि पान थूकने की वजह से ये दाग बने हैं, जो न सिर्फ देखने में बेहद गंदे लगते हैं बल्कि साफ करना भी मुश्किल है. ब्रूक के मुताबिक, ये समस्या स्थानीय लोगों और दुकानदारों के लिए सिरदर्द बन चुकी है.

देखें VIDEO:

काउंसिल सख्त, लाखों खर्च कर रही सफाई पर

ब्रेंट काउंसिल ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की बात कही है. रिपोर्ट के मुताबिक, काउंसिल हर साल £30,000 से ज्यादा सिर्फ पान की पीक के दाग हटाने में खर्च कर रही है. इसे रोकने के लिए हॉटस्पॉट इलाकों में बैनर लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और पान थूकने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है. काउंसिल लोगों को जागरूक करने और सही तरीके से कचरा निपटाने पर भी ज़ोर दे रही है.

कड़ी सज़ा की मांग

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं काफी तीखी रहीं. कई यूज़र्स ने सख्त कानून और कड़ी सज़ा की मांग की. खास बात ये रही कि कई भारतीय यूज़र्स ने भी इस हरकत को 'शर्मनाक' बताया. एक यूज़र ने लिखा, 'एक भारतीय होने के नाते मैं कानून का समर्थन करता हूं, इसे बैन किया जाना चाहिए. दूसरे ने कहा, 'यह हमारे लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है.

