रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना क्यों है खतरनाक? वायरल वीडियो में बताई सच्चाई

Railway Track Safety: रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना सिर्फ खतरनाक नहीं, बल्कि जानलेवा भी हो सकता है. इस वायरल वीडियो ने आसान और practical तरीके से यही सीख दी है.

जरा संभलकर! छाता लेकर रेलवे ट्रैक पर चलना बन सकता है जिंदगी के लिए खतरा

Railway Track Safety: सोचिए, आप बारिश में छाता लेकर रेलवे ट्रैक पर चल रहे हों और अचानक आपको कुछ गड़बड़ महसूस हो रही हो, तो यकीनन ये आपका वहम नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि आप जो कर रहे हैं वो कितना खतरनाक है. वायरल हो रहे इस वीडियो में इसी सेफ्टी के बारे में ऐसी ही बहुत काम की जानकारी दी जा रही है, जिसके बारे में आज भी कई लोग नहीं जानते. इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो में एक युवक यही बता रहा है कि छाता और रेलवे ट्रैक का संयोजन बेहद खतरनाक है. वीडियो में शख्स बता रहा है कि, आखिर रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर क्यों नहीं चलना चाहिए.

लाइव डेमो में दिखा कर समझाया (Umbrella on Tracks)

वीडियो में शख्स कहता है कि, 'देखिए, मैं आपको live दिखा रहा हूं कि रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर क्यों नहीं चलना चाहिए' और तभी अचानक हल्की सी बिजली जैसी आवाज सुनाई देती है. शख्स बताता है कि उसके हाथ में तेज झटका महसूस हो रहा है, जो करंट के कारण हो रहा है, यानि सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक खतरनाक अनुभव लोगों के सामने रखा गया है.

क्यों बन सकता है यह खतरनाक (Viral Instagram Video)

रेलवे ट्रैक अक्सर high voltage electricity से प्रभावित हो सकता है. अगर धातु का छाता हाथ में हो और आप ट्रैक पर चलें, तो current की वजह से झटका लग सकता है या गंभीर हादसा हो सकता है. यह video केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन रक्षक safety tip के तौर पर भी काम कर रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल (Railway Safety Tips)

अब तक इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं. लोग comments में discuss कर रहे हैं कि ऐसी छोटी-छोटी सावधानियों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है. लोग न सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, बल्कि इसे खूब शेयर भी कर रहे हैं ताकि दूसरों को भी ये सीख मिले.

