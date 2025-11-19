दुनिया महंगाई से परेशान, पर China में 'उल्टी गंगा बह रही है' आखिर क्यों नहीं बढ़ रहे दाम?

China no price rise viral video: सोचिए पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है...कहीं सब्जी महंगी, कहीं पेट्रोल महंगा, कहीं EMI बढ़ी हुई है. वहीं एक ऐसा भी देश है जहां महंगाई बढ़ ही नहीं रही है. Instagram पर इस वीडियो को aayush.jha नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वायरल वीडियो में एक लड़का दावा कर रहा है कि China की economy दुनिया से उलटी दिशा में भाग रही है. मतलब दुनिया परेशान दाम बढ़ने से है और चीन परेशान दाम ना बढ़ने से है और उसके पीछे दो कारणों को बताते हुए लड़के ने हैरानी भी जताई है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या? वीडियो में लड़का सबसे पहले चीन में महंगाई ना बढ़ने के 2 कारण बताता है. पढ़ें पूरी खबर.

पहला रीजन है - Involution (involution China meaning)

मतलब, मार्केट में आगे बढ़ने के होड़ में चीन की कंपनियां अपने ही दाम काटना शुरू कर देती हैं. उदाहरण के लिए जैसे- हमारे यहां भारत में कार के दो इंडियन ब्रांड हैं. बाहर की कंपनियों को मिलाकर 10 और गिन लेते हैं, लेकिन China में? 130+ कार कंपनियां है. हां, एक नहीं, दो नहीं…पूरे 130. मतलब इतना कॉम्पिटिशन कि कंपनी profit की नहीं…बस price-cut की दौड़ में लगी रहती हैं. अब आप पूछेंगे कि, Competition तो हर देश में है, फिर वहां ऐसा क्यों नहीं होता? तो वो इसलिए क्योंकि चाइना में कॉम्पिटिशन एकदम Turbo Mode में है एक दम फास्ट...जितना आप सोच भी नहीं सकते.

दूसरा रीजन है- Overproduction (overproduction in China)

मतलब, जितना चाहिए उससे ज्यादा बना लो. चीन का दूसरा कारण भी उतना ही shock देने वाला है. मतलब चीजें इतनी ज्यादा बना दी जाती हैं कि, खुद देश में ही कीमतें गिर जाती हैं. उदाहरण के तौर पर पहले Solar panels बेहद महंगे होते थे, फिर China ने इतना production किया कि अब लोग मजाक करते हैं कि, 'चप्पल के दाम में सोलर पैनल मिल रहा है.' यानि की सिंपल फार्मूला है supply जितनी बढ़ेगी…Price उतना गिरेगा, लेकिन जब ये पूरे देश में होता है, तो economy ही उलट जाती है.

दाम ना बढ़ने का नुकसान- सैलरी, जॉब्स और economy स्लो (China market competition)

अब सवाल उठता है कि, 'अरे भाई! सस्ती चीजें तो अच्छी होती हैं, नुकसान क्या है?' तो यहां समझते हैं कि आखिर नुकसान क्यों झेलना पड़ता है.

कंपनियों को profit नहीं होता.

profit नहीं मतलब salary hike नहीं.

salary नहीं बढ़ी तो spending नहीं बढ़ेगी.

spending नहीं बढ़ी तो नई job नहीं बनेगी.

मतलब- सस्ती चीजें मिल रही हैं, पर लोगों की जेब में पैसे नहीं आ रहे. Economists कहते हैं कि, '5% inflation healthy है, पर China में तो inflation की तरफ जाता ही नहीं.'

अब दुनिया China के 'Cheap Trap' में नहीं आती (dumping policy China)

पहले दूसरे देश China की सस्ती चीजें देखकर झट से खरीद लेते थे, लेकिन अब सब समझ गए हैं कि, ये उनकी dumping policy है. अब कई देश China की चीजों से दूरी बनाने लगे हैं. मतलब दुनिया कह रही है कि, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन चाइना कह रहा है...महंगाई बढ़ ही नहीं रही है.

(डिस्क्लेमर: NDTV इस वायरल वीडियो की सटीकता और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता. इस आर्टिकल में दी गई जानकारी पूरी तरह से वायरल वीडियो पर आधारित है.)

