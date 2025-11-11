कौन सी कंपनी है ये? बोनस के नाम पर यहां सोन पपड़ी नहीं...कर्मचारियों को मिलती है 45 हजार डॉलर के गोल्ड की-कैप्स

Company Gifts Real Gold Keycaps to Employees: कभी सुना है कि किसी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को सोने के बटन दिए हों? जी हां, चीन की मशहूर टेक कंपनी Insta360 पिछले चार सालों से अपने प्रोग्रामर्स को असली सोने के Keycaps (कीबोर्ड के बटन) गिफ्ट कर रही है. यह सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन Insta360 के ऑफिस में यह 'Golden Bonus' अब एक वार्षिक परंपरा (Special Employee Gifts) बन चुका है.

चार सालों में 55 गोल्ड Keycaps (Insta360 employees gift)

24 अक्टूबर को चीन में मनाए जाने वाले Programmer's Day के मौके पर कंपनी ने इस बार 21 नए गोल्ड Keycaps अपने कर्मचारियों को दिए. अब तक कुल 55 गोल्ड Keycaps गिफ्ट किए जा चुके हैं. सबसे भारी Space Key का वजन करीब 35 ग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 45,000 डॉलर (करीब ₹38 लाख) बताई जा रही है. सोने की बढ़ती कीमतों के साथ इन गिफ्ट्स की वैल्यू भी डबल हो चुकी है. इसी वजह से अब चीन की टेक इंडस्ट्री Insta360 को मजाक में 'Gold Factory' कहने लगी है.

GoPro की टक्कर में Insta360 की कहानी (Insta360 GoPro rival)

Insta360 अपने 360° कैमरों के लिए दुनियाभर में जानी जाती है और कई मामलों में GoPro को पछाड़ चुकी है. कंपनी अपने कर्मचारियों को सिर्फ बोनस ही नहीं, बल्कि हर खास मौके...शादी, बच्चे के जन्म या एनिवर्सरी पर 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन भी गिफ्ट करती है. पिछले साल, अपनी 10वीं वर्षगांठ पर कंपनी ने हर कर्मचारी को एक 'Gold Blind Box' दिया था, जिसमें 0.36 ग्राम शुद्ध सोने का गोल्ड स्टिकर था और उस पर लिखा था, 'It's not just gold, you shine too.'

कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं (Chinese Tech Company Gold Keycaps)

एक कर्मचारी ने कहा, 'ये बोनस सिर्फ इनाम नहीं, बल्कि मुझे पैसे संभालने की प्रेरणा देता है.' दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मेरा लक्ष्य है पूरा कीबोर्ड गोल्ड Keycaps से भर देना.' कंपनी के फाउंडर का कहना है कि, 'ये गोल्ड सिर्फ कीमती धातु नहीं, बल्कि हमारी टीम की मेहनत और स्थिरता का प्रतीक है.' Insta360 का ये गोल्डन बोनस सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि मेहनत की चमक का प्रमाण है...जो हर कीस्ट्रोक को 'सोना' बना देता है.

