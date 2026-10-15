'अगर हम 100 रुपए का माल देंगे तो'; गुजराती कारोबारी ने बताया बिजनेस में कामयाब होने का फॉर्मूला

Viral Post: व्यापार की दुनिया में गुजरातियों की धाक पूरी दुनिया में है, लेकिन उनकी इस कामयाबी के पीछे कंजूसी नहीं, बल्कि ईमानदारी का बुनियादी उसूल है. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के अनुसार, गुजराती बिजनेसमैन का मूल मंत्र ग्राहक को 'वैल्यू फॉर मनी' देना है. वे जितने पैसे लेते हैं, उतने का खरा सामान देते हैं. इसी आपसी विश्वास के दम पर आज देश के कुल प्राइवेट बिजनेस का एक-तिहाई हिस्सा गुजरातियों के कंट्रोल में है. 3.5 लाख रुपए से अधिक की प्रति व्यक्ति आय के साथ गुजरात का यह व्यापारिक मॉडल देश में सबसे मजबूत है.

गुजराती ने बताया सक्सेस का फॉर्मूला

आम तौर पर लोग सोचते हैं कि गुजराती कंजूस होते हैं, एक-एक पैसे का हिसाब रखते हैं और इसीलिए सफल होते हैं. लेकिन सच्चाई कुछ और ही है. वायरल पोस्ट में जब एक गुजराती बिजनेसमैन से सक्सेस के सीक्रेट पर सवाल किया, तो उसने बड़ा ही सटीक जवाब दिया. उसने कहा "हम ग्राहक को 'वैल्यू फॉर मनी' यानी पैसे की पूरी कीमत देते हैं. अगर हम आपसे 100 रुपये लेंगे, तो आपको पूरे 100 रुपये का खरा और चोखा माल ही देंगे, कोई मिलावट या धोखा नहीं करेंगे."

बात एकदम खरी है

बेशक, बिजनेस में जीत का सिर्फ यही एक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यह सबसे बुनियादी नियम जरूर है. जब ग्राहक को अपनी मेहनत की कमाई के बदले सही और बढ़िया चीज मिलेगी, तो वह आंख बंद करके बार-बार उसी दुकानदार के पास आएगा. विश्वास का यही धागा बिजनेस को बड़ा बनाता है.



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क्यों सिर्फ गुजराती ही सफल हुए?

कुछ लोग तर्क देते हैं कि गुजरात की सीमा समंदर से लगती है, इसलिए वहां सदियों से व्यापार फल-फूल रहा है और अब यह उनके डीएनए में शामिल हो चुका है. लेकिन सच तो यह है कि समंदर किनारे देश के और भी राज्य हैं, पर जो कमाल गुजरातियों ने किया, वो कोई और नहीं कर पाया. आज देश के कुल प्राइवेट बिजनेस का एक-तिहाई हिस्सा अकेले गुजरातियों के हाथ में है. शेयर बाजार से लेकर देश की कुल तरक्की में इनका दबदबा है. जहां देश की औसत प्रति व्यक्ति आय करीब दो लाख रुपये है, वहीं गुजरात में यह आंकड़ा साढ़े तीन लाख रुपये से भी ऊपर है. साफ है कि ईमानदारी और सही दाम का उनका यह पुराना वसूल ही उन्हें सबसे आगे रखता है.



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