गुजरात के इस बिजनेसमैन ने 10 महीनों में घटाया 23 किलो वजन, न कोई फैंसी डाइट न ही किया जिम

बढ़ते वजन को कम करने के लिए लोग लाखों जतन करते हैं. एक्सपर्ट की बताई डाइट से लेकर जिम में घंटों का समय बिताने तक, कुछ लोग तो ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं. लेकिन एक गुजराती बिजनेसमैन (Gujarati businessman) ने बिना किसी फैंसी डाइट और जिम के महज 10 महीनों में 23 किलो वजन कम कर मिसाल पेश की है और उनकी कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर यूजर सतेज गोहेल, जो अपने सोशल मीडिया बायो के अनुसार एक फिटनेस सलाहकार हैं, ने बिजनेसमैन नीरज की पहले और बाद की तस्वीरें साझा कीं. अपनी पोस्ट्स में गोहेल ने खुलासा किया कि नीरज ने एक सीधे-सादे नियम का पालन करके अपना वजन घटाने का लक्ष्य हासिल किया. उन्होंने लिखा, "कोई जिम नहीं, कोई फैंसी डाइट नहीं. गुजराती व्यवसायी ने गुजराती घर का बना खाना और घर पर वर्कआउट करके यह ट्रांसफॉर्मेशन किया."

हर दिन चले 10000 कदम

अगली पोस्ट में गोहेल ने बताया कि नीरज को शुरू में हर दिन 10,000 कदम शामिल करना मुश्किल हुई. गोहेल ने लिखा, "नीरज गुजरात (भावनगर) के एक फुल टाइम बिजनेसमैन हैं, जिनका दिन भर बिजी शेड्यूल रहता है. अपने बिजी शेड्यूल के कारण, शुरू में, नीरज को 10k कदम चलने में भी कठिनाई होती थी, लेकिन कुछ हफ़्तों के बाद, यह उनकी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बन गया."

No gym, No fancy food. A Gujarati businessman eating Gujarati homemade food and home workouts led to this transformation! This is how we were able to achieve Niraj's transformation ????. Save this Thread. pic.twitter.com/seJXAw2Hzw

घर पर करते थे एक्सरसाइज

फिटनेस सलाहकार ने बताया कि नीरज अपने अनुभव की कमी और व्यस्त कार्यक्रम के कारण शुरू में जिम जाने से भी हिचकिचाते थे. इसलिए, इसे अडजस्ट करने के लिए, गोहेल ने नीरज के लिए डम्बल की एक जोड़ी का इस्तेमाल करके होम बेस्ड एक्सरसाइज प्लान बनाया. फिर, अगले 10 महीनों में, नीरज 23 किलोग्राम वजन कम करने में सफल रहे, 91.9 किलोग्राम से 68.7 किलोग्राम तक कम हो गए. गोहेल ने बताया कि नीरज की डाइट में पनीर, सोया चंक्स, मट्ठा और दाल जैसे शाकाहारी प्रोटीन सोर्स शामिल थे, साथ ही चीनी का सेवन वह कम से कम करते थे.

He had no workout history and was hesitant to start working out at the gym, so we began with home-based workouts using a pair of dumbbells. pic.twitter.com/m25LhyyOSH