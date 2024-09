अरे गजब, ना ऑफिस जाना पड़ा...बस सोते सोते महिला बनीं लखपति, कमा लिए 9 लाख रुपये

Saishwari Patil Sleep Champion: कहते हैं कि, पैसा कमाना आसान नहीं है. कई लोग ऐसे हैं, जो रात-दिन एक कर के कड़ी मेहनत से एक-एक रुपया जोड़ पाते हैं. पैसा कमाने में लोगों की चप्पले तक घिस जाती हैं. वहीं कई लोग ऐसे हैं, जो बस अपने आलस के चलते मिलने वाली अच्छी-खासी अपॉर्चुनिटी को भी गंवा बैठते हैं और बस नींद में ही लखपति बनने का सपना देखते रहते हैं, लेकिन सोचिए क्या हो अगर आपको इस आलस भरी नींद से भी मालामाल होने का मौका मिले, तो यकीनन आप भी लखपति होने का ये मौका नहीं गंवाना चाहेंगे. दरअसल, हाल ही में एक महिला ने सिर्फ सोकर ही 9 लाख रुपये कमा लिए हैं. सोचकर आपको भी जोर का झटका लगा होगा, लेकिन ये सच है.

बेंगलुरु की इस महिला ने बिना कुछ किए जीत लिए 9 लाख रुपये (Bengaluru Sleep Champion)

दरअसल, बेंगलुरु की साईश्वरी पाटिल नाम की एक महिला ने बिना कुछ किए सिर्फ सोकर ही 9 लाख रुपये जीत लिए. महिला ने जब यह खबर अपनी मां को सुनाई, तो सुनकर वह भी दंग रह गईं. ये जानकर आपके जहन में भी कई सवाल खड़े हो रहे होंगे कि, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर ये महिला कैसे लखपति बन गई. क्या आपने किसी ऐसी इंटर्नशिप के बारे में सुना है, जहां सिर्फ सोने के लिए पैसे मिलते हैं, वो भी लाखों में. दरअसल, हाल ही में भारत की सिलिकॉन वैली और टेक्‍नोलॉजी हब बेंगलुरु की एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने सिर्फ सोकर 9 लाख रुपये का ईनाम अपने नाम कर लिया. बता दें कि, साईश्वरी पाटिल ने होम एंड स्लीप सॉल्यूशन ब्रांड (Wakefit) के स्लीप इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने स्लीप चैंपियन बनकर बतौर पुरस्कार 9 लाख रुपये जीत लिए. बता दें कि, साईश्वरी इस प्रोग्राम के 12 अन्य स्लीप इंटर्न में से एक थीं.

यहां देखें पोस्ट

🥁 Wakefit Sleep Internship Season 4 is here! 🥁



Another year, another season and another chance for you to earn up to 10l, just for sleeping! 🤑 (Frfr)



APPLY NOW : https://t.co/qhYtbhND9L#WakefitSleepInternship #SleepInternship #SleepOnTheJob #SleepGoals #10lakhsToSleep pic.twitter.com/67DvACCVDy