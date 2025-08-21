गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था शख्स, तभी पीछे फटा ज्वालामुखी, नजारा देख आप भी कहेंगे- ये तो चमत्कार है...

ग्वाटेमाला (Guatemala) में एक जोड़े की प्यारी सी प्रेम कहानी (Love Story) सच में यादगार बन गई. ऐसी इसलिए क्योंकि जब वह शख्स अपनी प्रेमिका को प्रपोज़ कर रहा था, उसी वक्त पीछे ज्वालामुखी (Volcano) फट गया. जस्टिन ली नाम के इस व्यक्ति और उसकी प्रेमिका मॉर्गन को यह यादगार पल लंबे समय तक याद रहेगा. और अब इस खास लम्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जब जस्टिन एक घुटने के बल बैठा, तो बैकग्राउंड में ज्वालामुखी फ़्यूगो फट गया, जिससे हवा में लावा और धुआं फैल गया, जिससे बैकग्राउंड में एक बेहद रोमांटिक सीन बन गया.

उम्र 3 साल और ट्रेडमिल पर घोड़े से भी तेज दौड़ा बच्चा, वायरल Video देख छूटे लोगों के पसीने

वीडियो यहां देखें:

यह वीडियो मूल रूप से 6 जून को शेयर किया गया था, लेकिन 18 अगस्त को इंस्टाग्राम पर दोबारा शेयर होने के बाद यह वायरल हो गया. मॉर्गन ने कैप्शन में लिखा, "जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि मेरे लॉन्ग-टर्म बॉयफ्रेंड @jleenumbers ने ग्वाटेमाला के वोल्कन अकाटेनैंगो में मुझे प्रपोज़ किया था. बैकग्राउंड में वोल्कन फ्यूगो फट रहा है. हम बहुत खुशकिस्मत रहे क्योंकि वीडियो में जो विस्फोट दिख रहा है, वह उस दिन हमने देखा पहला दिखाई देने वाला विस्फोट था."

मुंबई को बचाने आया Spider-Man! सड़क पर भरे पानी में खड़े होकर किया ऐसा काम, लोग बोले- अब तुम ही रखवाले हो

इस वीडियो ने ऑनलाइन लोगों का दिल जीत लिया है, सोशल मीडिया यूज़र्स इस जोड़े के इस यादगार पल को सच में बहुत ही खास बता रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा कि यह ‘बिल्कुल किसी काल्पनिक किताब से निकला हुआ लगता है.' एक अन्य यूज़र ने लिखा, "ज्वालामुखी भी आप लोगों के लिए उत्साहित था." एक यूजर्स ने लिखा, "बिजली, लावा, प्यार, सवाल, जवाब, सब कुछ एकदम सही है."

मॉर्गन ने यह भी बताया कि ग्वाटेमाला की स्थानीय संस्कृति में वोल्कन फ़्यूगो का आध्यात्मिक महत्व है. उन्होंने लिखा, "ग्वाटेमाला की स्थानीय संस्कृति में, वोल्कन फ़्यूगो आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने का एक पवित्र माध्यम है, जहां विस्फोटों को अलौकिक शक्तियों की शक्तिशाली अभिव्यक्ति और अनुष्ठानों व अर्पण के अवसर के रूप में देखा जाता है. यह 'आई लावा यू' को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है."

यह भी पढ़ें: मेट्रो के अंदर बांसुरी बजा रहा था शख्स, घुटने के बल पास आया छोटा बच्चा, किया कुछ ऐसा, बार-बार देख रहे लोग

दादी को सरप्राइज देने दुबई से केरल पहुंचीं फ्लाइट अटेंडेंट, गिफ्ट में दी ऐसी चीज, Video देख इमोशनल हुए लोग

ठेले पर शख्स बेच रहा था खीरे के छिलके, 1 किलो का दाम सुन चौंके लोग, बोले- अब हम चाइना से भी आगे हैं