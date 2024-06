Video : आइसलैंड में एक बार फिर फूटा ज्वालामुखी, लावा ने अपनी चपेट में ले ली सड़क

आइसलैंड के एक सक्रिय ज्वालामुखी से निकले लावा ने शनिवार को तटीय शहर ग्रिंडाविक और लोकप्रिय ब्लू लैगून जियोथर्मल स्पा की ओर जाने वाली सड़क को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है. इसके बाद से अधिकारी इस मार्ग पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं. आइसलैंड से निकलने वाले इस ज्वालामुखी के लावा ने जैसे सड़क को खा ही लिया है. इतना ही नहीं इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. रेक्जोनेस प्रायद्वीप पर ड्रोन से ली गई फुटेज में इसको लगातार बढ़ते हुए देखा जा सकता है. 29 मई को हुए विस्फोट के बाद से ज्वालामुखी स्थिर हो गया था.

बता दें कि यह ज्वालामुखी दिसंबर में 800 साल बाद एक बार फिर से सक्रिय हुआ था और उसके बाद से यह अब तक का पांचवा सबसे शक्तिशाली विस्फोट था. शनिवार को लावा प्रवाह की निगरानी करने वाले अधिकारियों ने कहा कि यह पिछले दो विस्फोटों के दौरान की तुलना में काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है. आइसलैंड विश्वविद्यालय के एक संरचनात्मक भूविज्ञानी ग्रेगरी डी पास्केल ने बताया "यह सिर्फ़ एक वेंट से निकल रहा है. ऐसा लगता है कि यह पिछले विस्फोट के समान ही वेंट है".

Roads in Iceland.



The main road to Grindavík after the newest eruption.



[📹 vilhelmgunnarsson]pic.twitter.com/aDMK4dW7As