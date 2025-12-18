विज्ञापन
बिहारी दूल्हे और जापानी दुल्हन की शादी कार्ड देख दिमाग भन्ना जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनी में करते हैं दोनों जॉब

शादी के कार्ड अक्सर तारीख और जगह बताते हैं, लेकिन इस कार्ड ने इंटरनेट पर हंसी, हैरानी और चर्चा...तीनों पैदा कर दी हैं. बिहार के लड़के और जापान की लड़की की इस शादी का कार्ड पढ़कर लोग मजेदार कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

लिट्टी से सूशी तक...एक शादी के कार्ड ने लगा दिया देसी-विदेशी तड़का, जानें क्यों हो रहा है इतना viral

Shaadi ka Card: शादी का सीजन आते ही सोशल मीडिया पर दूल्हा-दुल्हन से जुड़े वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगती हैं. कहीं डांस चर्चा में होता है, तो कहीं मेहमानों का अनोखा अंदाज, लेकिन इस बार वायरल हुआ है एक शादी का कार्ड, जिसने लोगों को चौंका दिया है. इंस्टाग्राम अकाउंट @noncontextualmemes पर पोस्ट की गई इस फोटो में एक साधारण सा शादी का कार्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही लोग उसमें लिखी दुल्हन की जानकारी पढ़ते हैं, कहानी पूरी तरह बदल जाती है. कार्ड न तो बहुत महंगा दिख रहा है और न ही डिजाइन में कुछ अलग है, फिर भी ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

दूल्हा बिहार से, दुल्हन जापान से (Groom from Bihar, Bride from Japan)

इस शादी के दूल्हे का नाम राहुल कुमार है, जो बिहार के मधेपुर के रहने वाले हैं और फिलहाल जापान में Honda कंपनी में काम करते हैं. कार्ड में लिखा दुल्हन का नाम है मरीना. नाम पढ़ते ही कई लोगों को अंदाजा हो गया कि ये शादी कुछ अलग है. असल सरप्राइज तब मिलता है जब दुल्हन के माता-पिता के नाम सामने आते हैं. कार्ड के मुताबिक, दुल्हन की मां का नाम अतुशी ओहाशी और पिता का नाम कनाको है. इससे साफ हो जाता है कि दुल्हन जापानी हैं और ये एक India Japan international marriage है. दूल्हा-दुल्हन, दोनों का पता भी जापान का ही दिया गया है.

इंटरनेशनल शादी, देसी रिएक्शन (International Wedding, Desi Reactions)

जैसे ही ये फोटो वायरल हुई, लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने शादी को ग्लोबल बताया, तो कुछ ने कार्ड की सादगी पर मजे लिए. एक यूजर ने लिखा, 'इतनी इंटरनेशनल शादी और कार्ड इतना सिंपल?' एक अन्य ने मजाक में कहा, 'बारात इंट्रा-कॉन्टिनेंटल होगी.' सबसे ज्यादा पसंद किया गया कमेंट था, 'अब बनेगा मटन नूडल और लिट्टी सूशी.' इस लाइन ने देसी और विदेशी कल्चर के मजेदार मेल को एक वाक्य में समेट दिया.

सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है ये वीडियो? (Why This Photo Is Going Viral on Social Media)

इस वीडियो को अब तक 4 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और लगातार शेयर किया जा रहा है. इसकी वजह सिर्फ शादी नहीं, बल्कि cross-cultural marriage, देसी सोच और ग्लोबल लाइफस्टाइल का टकराव है. आज के दौर में जहां लोग विदेश में काम कर रहे हैं और अलग-अलग संस्कृतियों में रिश्ते बना रहे हैं, ये कार्ड उसी बदलते भारत की तस्वीर दिखाता है.

