यहां किराए पर मिलते हैं पति…1 घंटे के लिए खरीदती हैं महिलाएं, कराती हैं फिर ये काम

Male Rent Service: क्या कभी आपने सोचा था कि पति भी किराए पर मिलेंगे? जानने के बाद आपको भी 440 वोल्ट का झटका लग सकता है, लेकिन ये सच है. दरअसल, एक ऐसा देश है, जहां महिलाएं पति बुक करती हैं. पढ़ें आखिर क्या है पूरा माजरा.

Latvia husband for an hour: कभी सोचा है कि किसी देश में पति भी किराए पर मिलते होंगे? यूरोप के लातविया में कुछ ऐसा ही हो रहा है. यहां पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई है कि महिलाएं घरेलू कामों और अकेलेपन से निपटने के लिए 'एक घंटे का पति' बुक (husband on rent) कर रही हैं. ये कहानी सिर्फ अजीब नहीं, बल्कि समाज के बदलते हालात की बड़ी चेतावनी है. यूरोप के छोटे से देश लातविया में इन दिनों एक अनोखी लेकिन गंभीर समस्या चर्चा में है. यहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से करीब 15.5% ज्यादा हो चुकी है.

Photo Credit: pexels

लातविया में क्यों बिगड़ रहा है जेंडर बैलेंस? (men population decline in latvia)

यूरोस्टैट के आंकड़ों के मुताबिक, यह अंतर यूरोपियन यूनियन के औसत से लगभग तीन गुना अधिक है. हालात ऐसे बन गए हैं कि कई इलाकों में महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में पुरुषों की कमी साफ महसूस होने लगी है. वर्कप्लेस, सोशल लाइफ और रिश्तों तक में यह असंतुलन दिख रहा है. कई महिलाएं मानती हैं कि पुरुषों की कमी सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि हर जगह नजर आती है...चाहे ऑफिस की टीम हो या सामाजिक मेलजोल.

Photo Credit: freepik

हसबैंड फॉर एन आवर' कैसे बना जरूरत? (Europe men shortage women)

पुरुषों की लगातार घटती संख्या और घरेलू जरूरतों ने लातविया की महिलाओं को एक नई सेवा की ओर मोड़ दिया है, जिसे कहा जाता है 'Husband for an Hour' यानी एक घंटे के लिए पति. इस सर्विस के तहत महिलाएं ऐप या वेबसाइट के जरिए स्किल्ड पुरुषों को घर बुलाती हैं, जो प्लंबिंग, फर्नीचर असेंबल, टीवी इंस्टॉलेशन, पेंटिंग और मरम्मत जैसे काम करते हैं. Komanda24 और Remontdarbi.lv जैसे प्लेटफॉर्म 'Men With Golden Hands' के नाम से इन सेवाओं को प्रमोट कर रहे हैं. महिलाएं कुछ यूरो देकर कुछ ही समय में हेल्पर बुक कर सकती हैं, जो 60 मिनट के भीतर घर पहुंच जाता है.

अकेलापन भी है बड़ी वजह (husband rent app viral news)

यह सेवा सिर्फ घरेलू काम तक सीमित नहीं है. कई महिलाएं मानती हैं कि उन्हें भावनात्मक बातचीत और साथ की भी कमी महसूस होती है. डानिया नाम की एक महिला बताती हैं कि उनकी पूरी टीम में लगभग सभी महिलाएं हैं. वह कहती हैं कि 'गर्ल गैंग' के साथ काम करना अच्छा है, लेकिन जेंडर बैलेंस होने से माहौल और बातचीत दोनों बेहतर होते. उनकी दोस्त जाने बताती हैं कि कई लातवियाई महिलाएं पार्टनर की तलाश में दूसरे देशों की यात्रा तक कर रही हैं, क्योंकि देश में विकल्प बेहद सीमित हो चुके हैं.

Photo Credit: pexels

पुरुष क्यों हो रहे हैं कम? (Why women in THIS country are now husbands)

विशेषज्ञों के मुताबिक, लातविया में पुरुषों की कम संख्या का बड़ा कारण कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. वर्ल्ड एटलस के अनुसार, यहां पुरुषों में स्मोकिंग की दर करीब 31% है, जबकि महिलाओं में यह सिर्फ 10% है. इसके अलावा मोटापा, खराब डाइट और अस्वस्थ जीवनशैली भी पुरुषों की उम्र कम करने में अहम भूमिका निभा रही है. यूरोस्टैट के आंकड़े बताते हैं कि लातवियाई महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन 11 साल ज्यादा जीती हैं, जो पूरे यूरोपीय संघ में सबसे बड़ा अंतर माना जाता है. 65 साल से ऊपर की उम्र में महिलाओं की संख्या पुरुषों से लगभग दोगुनी हो जाती है.

क्या यह ट्रेंड सिर्फ लातविया तक सीमित है? (European country strange trend)

नहीं. 'हसबैंड फॉर हायर' का ट्रेंड दूसरे देशों में भी दिख रहा है. ब्रिटेन में 2022 में 'Rent My Handy Husband' नाम की सर्विस खूब वायरल हुई थी, जिसमें घर के कामों के लिए पति को किराए पर भेजा जाता था. आज भी इस तरह की सेवाओं की डिमांड बढ़ रही है. लातविया की यह कहानी सिर्फ अजीब नहीं, बल्कि सामाजिक असंतुलन की एक गंभीर झलक है. पुरुषों की घटती संख्या, बढ़ता अकेलापन और बदलती जरूरतें महिलाओं को नए रास्ते अपनाने पर मजबूर कर रही हैं. 'एक घंटे का पति' जैसी सेवाएं आधुनिक समाधान जरूर हैं, लेकिन यह सवाल भी छोड़ जाती हैं कि आने वाले समय में समाज का संतुलन कैसे बनेगा.

