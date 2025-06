अमेजन के मालिक की रॉयल वेडिंग का इनविटेशन कार्ड हुआ VIRAL, लोग इस वजह से उड़ा रहे हैं मजाक

Lauren Sanchez wedding card troll: दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार जेफ बेजोस (Jeff Bezos) और उनकी मंगेतर लॉरेन सांचेज़ (Lauren Sanchez) इन दिनों इटली के वेनिस में अपनी शाही शादी की तैयारियों में जुटे हैं. जहां एक तरफ इस बहुचर्चित शादी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इनका वेडिंग इनविटेशन कार्ड (wedding invitation card) सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बन रहा है.

यहां देखें पोस्ट

सोशल मीडिया पर बना मज़ाक का केंद्र (Jeff Bezos invitation Microsoft Paint)

ABC News द्वारा सामने लाए गए इस शादी के निमंत्रण पत्र की झलक सामने आते ही ट्विटर (अब X) पर लोगों ने इसे आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. कार्ड का डिज़ाइन गुलाबी और नीले रंगों में बना एक कोलाज है, जिसमें तितलियां, पक्षी, पंख और शूटिंग स्टार्स जैसी आकृतियां सफेद बैकग्राउंड पर बनी हैं. यूज़र्स ने इसे बहुत ही बेकार और अमीर होते हुए भी ज़रा सी क्लास नहीं, जैसे कमेंट्स के साथ ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूज़र ने लिखा, क्या ये इनविटेशन माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बनाया गया है? वहीं दूसरे ने कहा, इतना पैसा होते हुए भी ये इनविटेशन कार्ड एक 11 साल के बच्चे जैसा लगता है.

आमंत्रण में उपहारों से इनकार, दान की अपील (Jeff Bezos wedding 2025)

कार्ड में लिखा गया है कि मेहमानों से कोई उपहार नहीं चाहिए. इसके बजाय कपल ने लिखा, हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि, कृपया कोई उपहार न लाएं. आपकी ओर से दान यूनेस्को वेनिस ऑफिस, कोरीला और वेनिस की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा में किया जा रहा है. कार्ड में आगे लिखा गया, यह जादुई शहर हमें अनगिनत यादें दे चुका है और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे वैसे ही महसूस करें जैसा हमने किया. भावनाएं भले ही सजीव थीं, लेकिन डिज़ाइन लोगों के दिल में जगह नहीं बना सका.

Wow what an ugly announcemen/invitation. With all the money he has they could have at least done something pretty and classy. But I guess taking into consideration what she has done to herself with all plastic surgery, botox, fillers, etc.... I'm guessing that just isn't…